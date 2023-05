Podle ředitelky Jany Kozákové provozovna svoji činnost už ukončila. To je ale podle Khaleda důvodem, proč si lidé podnik znečištěný starým masem, špinavým nádobím i odpadky mylně spojili právě s tím jeho. Maso z uzavřené přípravny navíc údajně nekončilo u tišnovských zákazníků, provozovatel jej pouze zpracovával a prodával k dalšímu použití. Deník o tom psal ZDE .

„Přípravna kebabu v Tišnově už nefunguje. Lidé už ani neví, že tady nějaká přípravna byla. Všechno to tedy spadlo na nás, protože my jsme aktuálně jediný kebab v Tišnově,“ pokrčil rameny Khaled.

Maso vedle dlažebních kostek. Podívejte se, co nacházejí jihomoravští veterináři

Ten se obává, že svůj donedávna zavedený podnik bude muset zavřít. Ze stovek zákazníků zbyly jednotky, a Khaled tak přišel o většinu svých tržeb. Prostor a s ním spojené náklady však musí platit dál. Propustil už dokonce dva ze svých zaměstnanců, ostatní už z nedostatku práce pociťují nervozitu. A zatímco dříve jezdil suroviny nakupovat každý den, dnes se mu kazí na pultu.

Elawi Khaledovi je 47 let. Narodil se v Sýrii. V České republice žije už více než dvacet let. Od začátku podniká v gastronomii. První restauraci otevřel v Brně. Istanbul Kebab v Tišnově provozuje od roku 2020.

„Zničilo nás to. Lidé zaznamenali jen titulek, že kebab v Tišnově skončil kvůli hygieně. Nečtou dál, aby zjistili, kde se podnik nachází. Některá média to v textu ani neuváděla. My si navíc maso na kebab nepřipravujeme, ani jsme ho z uzavřené přípravny neodebírali. Necháváme si ho dovážet z Brna,“ upozornil muž.

Mrtví hlodavci v obchodě: podívejte se, proč ho zavřeli. V Zakřanech je jediný

Kauza tišnovské přípravny mu nejen odradila zákazníky, poškodila ho i osobně. Se spoustou z nich se totiž dobře znal a udržoval s nimi přátelské vztahy.

„Tišnov je malé město a všichni se tu navzájem zdravíme. S některými jsme si i tykali. Teď se mi straní a přecházejí na druhou stranu ulice. Myslí si, že jsem jim celé ty roky prodával nekvalitní jídlo. Slyšel jsem i nějaké poznámky o tom, jestli budou v jídle červi,“ spráskne ruce Khaled.

Lidé mají strach?

Vysvětlovat situaci se podle svých snaží. Vytvořil dokonce i leták, na kterém zákazníky upozorňuje, že kauza se netýká jeho provozovny. Věří mu však málokdo.

„Lidé koukají a mají strach. Já se jím nedivím. Být jimi, taky sem nejdu,“ dodal smutně Khaled.