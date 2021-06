Komu letos udělí cenu Křesadlo pro nejlepšího dobrovolníka za rok 2020? S tím si lámou hlavu pořadatelé z dobrovolnického centra Fokusu Vysočina. Možnost navrhnout nějakou dobrou duši na cenu Křesadlo končí totiž už 31. května.

Cenu Křesadlo získávali většinou lidé kteří pomáhali v domovech důchodců nebo sociálních zařízeních. Ale ty loni zavřela pandemie a tak se dobrovolníkům výrazně zmenšilo pole působnosti. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Zatím se v poště Fokusu objevila asi tři jména. „Přihlášky přicházely dřív spíše z organizací, kam dobrovolníci docházejí pomáhat. Letos ale kvůli koronaviru příliš nefungovaly a v podstatě nemají koho navrhnout,“ vysvětlila Jana Valová z dobrovolnického centra. Domovy důchodců, dětské domovy a další zařízení se neprodyšně zavřela v karanténě. Jedinou šancí podle Válkové je, že by se do soutěže zapojili jednotliví obyvatelé Vysočiny a dali svůj hlas člověku z nejbližšího okolí, který si to zaslouží.