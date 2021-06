S nápadem na vytvoření nového turistického lákadla v Číměři přišel Milan Krčmář z Třebíče. „S kamarádem z Brna jezdíme na různé výlety. Letos v březnu jsme vystoupili na nádraží v Bučovicích, kde mají památník sedmnáctého poledníku. Říkal jsem si, kudy asi vede šestnáctý poledník. Potají jsem doufal, že to bude Třebíčí, ale ukázalo se, že je to o kousek vedle,“ začíná vyprávět.

Ihned začal podnikat další kroky. „Zavolal jsem paní starostce a dohodli jsme se, že to nějak zpropagujeme. Říkali jsme si, že by bylo dobré, aby byl poledník vidět a aby se na něj s trochou nadsázky dalo i sednout. To jinde na světě není,“ vyzdvihuje Krčmář.

Společně tak vymysleli lavičku. Ta dokonce kopíruje i přesnou polohu poledníku. „Pozvali jsme sem geodeta, vyměřil to a pak jsme to ještě kontrolovali podle mobilních telefonů. Je to tedy opravdu přesné,“ potvrzuje starostka obce Lenka Hůlková.

Plnění úkolů

Slavnostního přestřižení pásky a odhalení lavičky se ujaly místní děti. Navazovalo na něj totiž plnění úkolů, při nichž se bavili malí i velcí. Jedním z nich byl například Martin Novotný, který na hřiště zavítal s celou rodinou. „Bylo to super. Dětem se to moc líbilo a my jsme rádi, že naše paní starostka uspořádala takovouto akci,“ svěřuje se tatínek dvou dětí.

Odpoledne hodnotí kladně i strůjce hlavní myšlenky. „Jsem rád, že to takto spojili. Děti jsou sice ještě malé a slovo poledník jim nic neříká, ale jednou, až se o nich budou učit ve škole, se mohou pochlubit tím, jakou raritu na vsi mají,“ přemítá Krčmář.

Nejen děti, ale ani dospělí doteď neměli o procházejícím poledníku ani ponětí. „Když to tu paní starostka s geodety vyměřovala, přišel za nimi pán, který má vedle zahradu, a ptal se, co tady dělají. Zřejmě se bál, že se tady bude něco stavět. Když mu to vysvětlili, tak jim potvrdil, že skutečně netušil, že mu přes zahradu vede poledník,“ dodává s úsměvem Krčmář.