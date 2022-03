V úterý ráno se děti sešly ve školním klubu. Od šestiletých až po puberťáky. Chlapci i dívky. Zůstanou v klubu až do odpoledne. Hlavní náplní dne je intenzivní výuka češtiny. Všichni do jednoho mají nové školní brašny. Dar od přibyslavské školy. „Dneska se naučíme zdravit a představit se v češtině svým novým kamarádům,“ říká učitelka Kateřina Linková.

Všichni společně si pak sedají do kruhu a učí se první české věty: „Ahoj, jmenuji se Saška a já jsem Maxim.“

Podle učitelky Linkové si ukrajinské děti v Přibyslavi zvyknou velice rychle. „Děti se dobře učí cizí jazyk a přizpůsobí se prostředí líp než dospělí,“ říká. Například čtrnáctileté Karině se v Přibyslavi líbí. „Doma chodím do deváté třídy. Nejraději se učím jazyky. U nás je ještě desátá a pak jedenáctá třída,“ vysvětluje. To že se bude zpočátku učit společně s malými dětmi je pro ni novinka. „Nejsem na to zvyklá. Bojím se, že se budu občas nudit,“ přiznává. Pak se ale ochotně zapojí do kreslení a hry na poznávání barev.

Stejně starý Maxim přijel až z ukrajinského Lvova. „Mě baví hlavně sport a kreslení,“ upřesňuje. Na otázku jak těžké pro něj bude naučit se česky, pokrčí rameny. Aby se ukrajinští školáci rychleji sžili se školou, pomáhají jim patroni. Žáci z vyšších ročníků. „Chceme aby se dětem z Ukrajiny u nás líbilo. Ale je to pro nás neobvyklé. O Ukrajině skoro nic nevíme,“ říká jedna z patronek, Ágnes Maté.

Co ukrajinské žáky čeká



Ve školním klubu intenzivní výuka češtiny všech společně. Pak je učitelé rozdělí do tříd podle věku. S adaptací pomáhá asistentka a tlumočnice. Výdaje na pobyt, asistenta a pomůcky zatím hradí město Přibyslav a škola ze svých zdrojů.

Zvláštní třídu pro děti uprchlíků otevřelo město Přibyslav. Nastalá situace je neobvyklá i pro ředitelku školy Jaroslavu Janů. „S cizinci samozřejmě máme zkušenost. Chodí k nám děti dokonce i z Barmy, ale ne v tak vysokém počtu. Navíc ty počty se rychle mění. V pondělí jich bylo sedm a v úterý třináct. Netušíme ani, jak dlouho u nás děti budou,“ vysvětluje.

Původně chtěli přibyslavští učitelé rozdělit ukrajinské školáky do tříd podle věku, ale pak se rozhodli pro jiný systém. „Pro lepší orientaci jsou všude na dveřích nápisy v ukrajinštině. Je potřeba aby se děti co nejdřív naučily česky. Pomáhá nám tlumočník,“ upřesňuje.

Ukrajinští školáci dostali darem od školy učební pomůcky a školní brašny. S jejich rodiči ředitelka Janů řeší administrativní záležitosti a odpovídá na dotazy. „Rodiče chtějí u nás co nejdřív nastoupit do práce. Zajímá je, jak se budou děti učit. Jestli tu máme nějaké kroužky,“ upřesňuje.

Nicméně pro ředitelku stále zůstává důležitou otázka finanční. Třeba kdo bude platit mzdu ukrajinské tlumočnici a asistentce. „Zatím nám pomáhá město, část financí řešíme z vlastních zdrojů. Udělali jsme pro děti z Ukrajiny sbírku. Uvidíme, jak to bude dál,“ dodává. Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda město zatím vyčlení z rozpočtových rezerv deset milionů na řešení uprchlické krize.