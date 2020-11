Pozůstalí v Přibyslavi přišli na hřbitov v předstihu, třeba i týden nebo dva předem, aby na svátek zesnulých měli hroby v pořádku.

To potvrdili i v květinářství Zdeňky Temlové na Bechyňově náměstí v Přibyslavi.V regálech měli už jen pár posledních věnců. „U nás jsou zákazníci zvyklí chodit na hřbitovy předem, ne až na Dušičky. Takže smuteční výzdobu máme vyprodanou už před Dušičkami, kdo si vzpomene na poslední chvíli, už nemá velký výběr,“ konstatovala květinářka.

Vyzdobit svoje hroby už před Dušičkami se vydali také obyvatelé Pelhřimova. Na hřbitov přicházeli v pátek ještě kolem šesté hodiny večer.

V pátek před dušičkovým víkendem se vypravila na Nový hřbitov v Havlíčkově Brodě také Miroslava Melounová. Jak upřesnila, polovina hrobů kolem hrobky jejích rodičů už byla svátečně vyzdobená dokonce týden před Dušičkami. „Nepotřebujeme aby nám poslanci radili dokonce i kdy máme jít rodině na hrob. To by bylo už trochu moc. Na hřbitov chodíme tehdy, kdy máme čas. Ti, co nejsou z Havlíčkova Brodu jezdí na hroby o víkendu, ostatní tehdy, kdy se mu to hodí. Pravda je, že někdo přijde až těsně na Dušičky, ale proto, že se bojí, aby mu výzdobu z hrobu někdo do svátků neukradl,“ vysvětlila paní Miroslava.

Na dušičkové zloděje, kteří kradou sváteční výzdobu z hrobů a nebo je lákají auta pozůstalých na parkovišti se zaměřila v těchto dnech jako každý rok městská policie v Chotěboři. Podle ředitele Jiřího Novotného strážníci provádějí v okolí hřbitova i na něm namátkové kontroly.

Přestože jiné roky bývá před Dušičkami například novoměstský katolický hřbitov plný lidí, letos byly vidět jenom sem tam osamocené postavy. Nikdo se u hrobu dlouho nezdržoval. I jindy přeplněné parkoviště zelo prázdnotou.

Podle nejstarší písemné zmínky zavedl Svátek všech svatých roku 998 benediktýnský opat Odillon ve francouzském klášteře Cluny. Ale jeho historie sahá zřejmě mnohem dál. Dušičky, jak se svátku také lidově říká, údajně pochází z keltské tradice Samhain. Tou Keltové začínali nový rok a věřili, že právě v magickou noc z 31. října na 1. listopadu se prolíná náš svět se světem zemřelých. Pálili proto ohně aby se duše mrtvých mohly jít ohřát a strávit společně s nimi noc. Naše zapálená svíčka na hrobě je v podstatě pokračování této tradice.