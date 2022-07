Ředitel jihlavské zoo Jan Vašák zjistil, kdo za to může. „Na vině jsou dva zaměstnanci a jejich nedůslednost. Nechali totiž otevřený zadní vchod k výběhu zeber i služební vchod do jihlavské zoo a zebry vyběhly,“ popsal. Oba pracovníci si zřejmě tuto situaci budou pamatovat ještě hodně dlouho. Podle ředitele totiž přijdou o pár tisíc z výplaty. Na druhou stranu má však pro tento přešlap pochopení. „Všichni jsme jen lidi a občas děláme chyby. Ale jako šéf jsem to bohužel nemohl nechat jenom tak,“ vysvětlil.

Do akce při odchytu lichokopytníků se před týdnem zapojila i vysočinská policie. „Zebry se pohybovaly po ulicích, po dálničním přivaděči a dostaly se do okrajových částí města. Hřebce se pak podařilo zahnat na hřiště u Základní školy Demlova. Zebra s mládětem pak zaběhly do areálu Motorpalu na kraji Jihlavy. Ty se podařilo odchytit před půl třetí,“ řekla k případu policejní mluvčí Dana Čírtková.

Zebry na silnici v Jihlavě: zvířata na dálničním přivaděči honily policejní vozy

Nejtěžší na celé situaci bylo zebry vůbec chytit. Svoboda a volný pohyb se jim podle ředitele Vašáka zalíbily. Několik pokusů o zahnání do přepravního kontejneru skončilo fiaskem. „Zebry se špatně uspávají, takže potřebujeme do zvířete dostat co nejvíc sedativ, a pak ho v podstatě dotlačit do bedny," podotkl Vašák. U zeber se to podařilo až po pěti hodinách a osmi dávkách sedativ. Nikomu se nic nestalo.

Vašák dodal, že takové úniky zvířat jsou často spíše dílem náhody. „Když třeba zebry utečou, rychle se vystresují, jsou mimo svojí sociální skupinu a není tak pro ně problém se ztratit. Pokud už utečou, je to třeba proto, že jsou nedospělé a nějakým způsobem je skupina vytěsní,“ popsal.

Zoo neplánuje ani zásadně rozšiřovat stávající opatření. „Zábran je tam dost. Daleko důležitější je ohlídání brány z výběhu, aby se něco takového už neopakovalo. Bude tam přidělaná kamera a jakékoliv prohřešky se budou sankcionovat,“ nastínil mluvčí zahrady Martin Maláč.

Zvířata ze zoo v Jihlavě neunikla poprvé. Nicméně, všechny předchozí pokusy měli na svědomí tvorové drobnější velikosti. „Naposledy nám utekl nosál. Vylezl kvůli předřené síti a vzhledem k tomu, jak se jako zvíře přirozeně hýbe, se dostal ven. Takových věcí si ale běžný člověk ani nevšimne,“ zakončil Jan Vašák.