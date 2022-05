Slavného rodáka si Jihlava připomněla se zpožděním. „Předloni mělo začít dvouleté takzvané mahlerovské výročí – v roce 2020 uběhlo 160 let od narození a v roce 2021 to bylo 110 let od úmrtí slavného skladatele,“ uvedla radní pro oblast kultury Silvie Čermákova s tím, že připravované kulturní akce pozastavila pandemie.

V rámci zahájení Mahlerova festivalu hrála hudba a zástupci města předali Ceny rady města Jihlavy. „Získal ji mladý atlet Eduard Kubelík a manželé, kteří pomáhají seniorům, Marie a Antonín Křoustkovi,“ uvedla Lucie Maxová z magistrátu. Lidé měli možnost dát si také odložený novoroční přípitek.šty a spořitelny v horní části Masarykova náměstí.