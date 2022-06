Smůla? Ne tak docela. Rozhodčí záhy uznají, že plechovka je na čáře, kam bylo potřeba jí umístit a jízda tak byla úspěšná. „Bylo to těsné,“ oddychne si po závodě František Kubiš, žák 7. C na jihlavské ZŠ Otokara Březiny. Robota stavěl s kamarádem Ríšou, který stojí vedle něj. Na soutěži jsou jedni z nejmladších, ale to nevidí jako nevýhodu. „Máme mladé mozky,“ usměje se.