Sekan veškerá obvinění odmítl jako účelová a snahu se ho zbavit, protože měl větší nároky na pracovní výkon podřízených. „Velitelství jsem přebíral v roce 2019 a následující období bylo z pohledu nových úkolů velice náročné. Přišel lockdown kvůli pandemii a volby,“ poznamenal Sekan.

Jeho podřízení podle něj v této souvislosti nezvládli snížení komfortu. „Všichni chtěli pracovat z domu, ale to prostě nejde. Jsme na vojně. Když mi někdo řekne, že jeho lidi padají na hubu, tak to nechápu. Někteří z nich nebyli schopni samostatné práce a každou chvíli se hroutili. Oni snad chtěli, abych je ještě přebaloval jako malé děti,“ rozohnil se Sekan u soudu.

Plukovník na Vysočině měl nutit vojáky, aby přispívali na černý fond

Zvlášť se pustil do kritiky jednoho podřízeného důstojníka, kterého nakonec musel podle svého mínění poslat na zdravotní prohlídku. Tou ale muž prošel. „Řekl, že se z toho zastřelí, tak co jsem měl dělat jiného,“ poznamenal k tomu Sekan, který má čtyřicetileté zkušenosti včetně několika zahraničních misí. „Jsem náročný, ale spravedlivý,“ hodnotil se Sekan.

Soud stihl ve čtvrtek vyslechnout pouze dva svědky, kteří jsou současně poškozenými. Sekan je měl podle obžaloby připravit na odměnách přes třiašedesát tisíc korun. „Vím o tom, že mezi plukovníkem Sekanem a některými podřízenými vládly napjaté vztahy. Z čeho přesně pramenily, nevím. Je ale pravda, že k incidentům docházelo,“ řekla soudu například majorka Lenka B.

Sekan si stěžoval, že když bylo potřeba, tak nemohl své podřízené sehnat ani na telefonu. Kritizoval ustrojenost i to, že si něktěří brali do práce psa. U jihlavského soudu se takzvaně pralo špinavé prádlo. A v jistých momentech doslova. „Přišla kolegyně, že jiný kolega smrdí, ať to vyřeším. Tak jsem to vyřešil tím, že jsem nechal koupit pračku a žehlicí prkno. Vojákům jsem řekl, že když bude potřeba, tak si tu mohou klidně vyprat,“ popsal Sekan.

Daly si pauzu, ale nyní se neštovice na Vysočinu vrátily v plné síle

Kromě toho padaly otázky na vzájemné vztahy. „Myslím, že byly korektní a výhradně pracovní. Podle mého názoru až na jednoho šlo o lidi na svých místech,“ namítal například Radek T. Odpovídat musel i na otázky obhájce Sekana, zda měl intimní vztah s některou z kolegyň. „To jsem neměl,“ reagoval.

Zarážející pak bylo vyjadřování plukovníka Sekana, který zpochybňoval kompetentnost většiny podřízených. S tím souvisely i přesuny, které měl v plánu udělat, či je svým podřízeným doporučoval. „Nechtěl jsem, aby kariérní zakrněli,“ vysvětloval Sekan, který se domnívá, že na něj padlo několik anonymních udání, právě proto, že se ho chtěl kolektiv zbavit a zavést staré pořádky.

Také zmiňoval, že jeho podřízení dělali večírky v době lockdownu a celkově nebyli ochotní udělat nic navíc. Dva slyšení svědci ale mluvili o opaku. Podle nich si většina plnila své povinnosti nadstandardně, naopak některé kroky Sekana považovali za nestandardní.

Placení kartou v hromadné dopravě v Jihlavě už funguje, lidé díky tomu ušetří

Vojenská policie se kauzou odměn neboli takzvaného černého fondu začala zabývat v roce 2021.

Hlavní líčení bude pokračovat v říjnu. Soud má v plánu vyslechnout všechny poškozené a zřejmě i další svědky, které navrhuje obhajoba.

Radek Ondruš, obhájce plukovníka Sekana, už se nechal slyšet, že bude chtít předvolat všechny zaměstnance jihlavského velitelství včetně těch, kteří už tam nepracují. Soud se tak může protáhnout na několik měsíců. Plnou vojenskou výsluhu by mohl Ladislav Sekan čerpat už od jara příštího roku. Jeho měsíční plat činí zhruba dvaasedmdesát tisíc korun. K tomu si podle svých slov za celou kariéru včetně zahraničních misí vydělal asi osmnáct milionů korun, takže neměl zapotřebí tahat peníze z vojáků.