Velký ohlas vzbudily obrázky z krajského města Vysočiny od Josefa Lašky, které na sociálních sítích před týdnem sdílel jeho vnuk Jiří Jakeš.

Josef Laška nejradši maluje krajiny a stavby, které ho zajímají. | Foto: Reprofoto: se svolením Josefa Lašky

Autorovi zdařilých kreseb je už čtyřiadevadesát let a žije v malé obci Hrbov u Polné. Malování se ale začal věnovat až ve stáří. Dřív totiž měl pořád co dělat. Za války měli rodiče malé hospodářství, pak následovala řada dalších prací. „V roce 1947 jsem na uhelné brigádě sfáral sto sedmnáctkrát do hloubky 280 metrů. Přišla vojna a po ní jsem od roku 1951 pracoval v JZD. Ve dne na poli, ve stáji, na dopravě a večer na práci v Lidosprávě jako účetní a poté 37 let jako tajemník. Takže jsem byl vytížen, na malování prostě nebyl čas,“ vysvětlil Josef Laška. Malovat tak začal až před třemi lety, kdy začal trpět zdravotními problémy, konkrétně má problémy s chůzí.