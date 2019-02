Vysočina – Aktuální situace hladin sledovaných toků a řek na Vysočině není příliš příznivá. Českou republiku totiž stále sužuje sucho. „To zasahuje prakticky celé území Povodí Moravy a Dyje. Většina toků aktuálně hlásí podnormální stav vody, některé dokonce klesly pod hranici sucha,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Sucho. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Na řekách, které spadají do Povodí Vltavy, je situace obdobná. „Jak vyplývá z měření, obecně je na mnoha profilech, co se týče vodních toků, podnormální stav sucha. Pokud jde o vodní nádrže, tak zásobu vody, která je v nich vytvořena, se daří držet na minimálním stanoveném průtoku,“ doplnil Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy.

Na několika místech Vysočiny tak mají lidé zakázáno napouštět bazény a zbytečně plýtvat s vodou. „To, že by lidé měli šetřit vodou, vydáváme pouze jako obecné doporučení. Potom už je na vedení obcí a měst, do jaké míry toto doporučení zanesou do svých vyhlášek a jak ho konkretizují,“ řekl Roldán.

Třeba v Novém Rychnově na Pelhřimovsku mají problém s vodou už od roku 2015. Od té doby tak v městysi stále hledají nové zdroje pitné vody. „Zákaz zalévání zahrádek a napouštění bazénů u nás stále platí,“ řekla starostka Nového Rychnova Iva Reichová.

Zároveň ale dodala, že obyvatelé zmíněný zákaz nedodržují. „Čím je vody méně, tím je větší spotřeba. Řešit to ale s lidmi nemůžeme. To bychom na to museli mít vyhlášku, abychom je mohli pokutovat a navíc mít pravomoc pokuty vybírat. Dneska je to hrozně složitá věc,“ prozradila Reichová.

S maximálním šetřením pitné vody apelují na své občany také v Kameni, další obci na Pelhřimovsku. „Těžký nedostatek pitné vody jsme zatím přímo nepocítili, ale vodoměry ukazují jasně, že voda ubývá a musí se stále dočerpávat,“ informoval starosta František Hofman.

Obyvatelé obce Kámen by tak měli své zahrádky zalévat minimálně a pokud možno dešťovou vodou nebo vodou z domácích studní. Napouštění svých zahradních bazénů by navíc měli podle tamního starosty omezit.

Vodní nádrže situaci se suchem pomáhají.

„Aktuálně z většiny nádrží pouštíme více vody, než je na přítoku, abychom zachovali život v řekách, aby nedocházelo ke kyslíkovému deficitu a současně, aby se více naředila voda v tocích. Ta totiž s nízkými průtoky ztrácí na kvalitě,“ sdělil Petr Chmelař. Deště, které republiku, a tudíž i Vysočinu, zasáhly v minulých dnech, situaci se suchem nijak výrazně neovlivnily.

„Pořádně zapršelo předminulý čtvrtek, to byly silné deště. Jenže se to nijak neprojevilo, protože, jak je vidět i na mapě, která stavy a průtoky na vodních tocích zobrazuje na webových stránkách Povodí Vltavy, průtok je stále nízký,“ přemítal Roldán.

Krátké přívalové deště situaci vylepší vždy pouze krátkodobě. „Pomohl by dlouhodobější mírný déšť, ten dokáže půda absorbovat. Zato krátké přívalové deště není vyschlá půda schopná vstřebat a situaci na tocích zlepší opravdu jen na pár dní, dokud voda neodteče. Tam, kde jsou vodní nádrže, můžeme vodu alespoň zachytit a dále s ní hospodařit,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Chmelař.