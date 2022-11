Například Šárka Petříčková z Třebíčska přijímá objednávky na vánoční cukroví už od prvního září. „Tradičně objednávky spouštíme od září. Nejdříve byl zájem menší, ale teď už se to zlepšilo a myslím, že počet objednávek je zatím srovnatelný s předchozími roky,“ sdělila Petříčková. Oproti minulým rokům zdražovat musela. „Nebylo to však nijak výrazně. Letos jsem byla nucena zdražit už dvakrát. Drobné cukroví však jen jednou, a to o nějakých osm procent,“ uvedla Petříčková.