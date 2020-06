„Sport a duševní zdraví. Dvě věci, které patří k sobě,“ konstatovala za Fokus Michaela Urbánková. Proto se nedávno uskutečnilo ve Fokusu historicky první setkání sekce sporťáků. Ti mají za úkol se společně s duševně nemocnými věnovat pohybu, pořádat sportovní utkání a dodávat nemocným odvahu zapojit se do sportovního vyžití ve městě.

„Vycházíme nejen ze zkušeností lidí s duševní nemocí ale také ze zkušeností vlastních. Sport a pohyb patří ke zdraví. Našli jsme pro tu myšlenku v řadách našich pracovníků v každém středisku sporťák, srdcaře,“ zdůraznila Urbánková. S nadšením se do role „sporťáka“ vložil třeba Vladimír Jaščeg z havlíčkobrodského střediska Fokusu. K němu se přidali Jakub Červenka z Hlinska a Lukáš Goldman z Pelhřimova.

„Sport každého z nás provází životem. Někteří sportujeme pasivně, jiní aktivně. Proto jsem rád že se můžu ujmout role sporťáka ve středisku Fokus Havlíčkův Brod,“ vysvětlil Jaščeg a dodal: „Je lepší se životem prosmát než protrápit. Chci se hlavně zaměřit na zapojení lidí s duševním onemocněním do běžného kolektivního sportu ve městě.“

Podle jeho představy by sporťák Fokusu měl duševně nemocným pomáhat jen na začátku. Poradit jim jak vstoupit ve městě třeba do nějakého sportovního oddílu. Od věci není ani myšlenka vytvořit sportovní družstvo z duševně nemocných. Pak by už všechno záleželo na klientech samotných.

„Tím k nechci říct, že bych svojí činnost končil. Rád bych byl takový kámoš, který si s klienty občas zahraje fotbal. Protože když třeba kopeme do míče, nejsme klient nebo sociální pracovník. Jsme jeden tým, který se snaží si užít to, co děláme. Můžeme se ale pokusit i vyhrát. A vyhrát může každý,“ podotkl Jaščeg.