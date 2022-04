Abych se přiznal, doufal jsem v to. A opravdu mě mile překvapilo, že se kola tak rychle ujala. Pár roků jsme zavedení sdílených kol oddalovali. Cítili jsme potřebu udělat více pro cyklisty, aby byl pohyb po městě bezpečný a komfortní. Chceme být progresivní, atraktivní město a mobilita výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu života i životní styl. Paleta možností je široká a je třeba podporovat a rozvíjet všechny dopravní módy, zejména udržitelnou mobilitu, tedy městskou hromadnou dopravu, cyklistiku a pěší dopravu. Ve městě vzniklo šest nových lávek, tím jsme zkrátili vzdálenosti pro chodce a cyklisty. Děláme tím, a dalšími opatřeními, z Jihlavy město krátkých vzdáleností.

Když se ještě vrátíme ke sdíleným kolům, je sto dvanáct kol pro Jihlavu adekvátní počet?

Každá jízda je zaznamenána a díky tomu získáme důležitá data, ze kterých možná vyplyne, že kol pořídíme více. Studie, kterou si město nechalo zpracovat, říká, že aby systém sdílených kol fungoval, je potřeba mít na pět set obyvatel alespoň jedno kolo a pro dosažení komfortního využití je třeba jedno kolo na tři sta obyvatel. Proto jsme pro pilotní projekt zvolili zlatou střední cestu jedno kolo pro čtyři sta obyvatel. Po roce uvidíme. Může jich tu být třeba i dvě stě. Lidé jezdící na kolech město oživují a přispívají k pěkné atmosféře. Polovina všech cest, které během dne uděláme, je do čtyř kilometrů a kolo je do vzdálenosti tří kilometrů ve městě nejrychlejší. Nejde však jen o rychlost. Důležitá je také pohoda a svoboda, kterou jízda na kole přináší. V Jihlavě za posledních pět let přibývá v průměru téměř sedm set aut ročně. Pokud nestanovíme pravidla pohybu po městě, nebudeme potřebovat ani uzavírky při opravách komunikací a doprava se zastaví sama.

Nečekaně se vrátilo chladné počasí, lidé však jezdí na kolech i tak. Nevadí ale například sníh samotným kolům?

Ne, kola jsou na to stavěná. Je to jen otázka oblečení. Například ve švédském městě Östersund, které má padesát tisíc obyvatel jako Jihlava, dává radnice dva pláště s hroty a osvětlení na kolo každému, kdo se zaváže k celoroční jízdě na kole. Mají výhodu, že jim tam leží sníh souvisle několik měsíců. Lidé se na kole s plášti na hrotech cítí bezpečněji, než kdyby po sněhu chodili pěšky. V našem mírném klimatickém pásmu se teploty v zimě často pohybují kolem nuly, a to s sebou nese nepříjemný stav na komunikacích. Ty jsou pokryté nebezpečnými zmrazky nebo solí nasycenou sněhovou kaší.

Může sto dvanáct kol změnit v létě situaci natolik, že bude v Jihlavě jezdit na pohled méně aut?

To asi úplně ne. (úsměv) Ale každý člověk, který sedne místo za volant na kolo je dobrý pro toho řidiče, který potřebuje jet autem. To je hlavní myšlenka. A řadu lidí to třeba bude inspirovat, aby používali svá vlastní kola. Najednou zjistí, že jim kolo dává obrovskou svobodu. Uvědomí si, jak příjemná a rychlá je tato přeprava.

Na druhou stranu je potřeba, aby řidiči počítali s tím, že se v provozu objeví i lidé, kteří nejsou úplně zvyklí na tuto formu přepravy…

Je to o vzájemné ohleduplnosti. Tak jako máme sváteční řidiče a člověk je většinou hned pozná, tak máme i sváteční cyklisty. A fajn by bylo, aby se z nich stali pravidelní a zdatní cyklisté.

Pojďme k dalšímu tématu. Aktuálně dopravu v Jihlavě komplikují uzavírky ulic a lidé se ptají, proč nejsou jednotlivé opravy lépe sladěné. Proč?

Svým způsobem tomu podivení třeba i rozumím. Mnohdy to ale nejde z různých důvodů, ve městě máme tři majitele silnic. Je to stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic, dále kraj a město. A každá organizace musí opravy naplánovat, schválit rozpočet, vybrat zhotovitele, a to ne vždy probíhá hladce. Kraj chtěl například letos rekonstruovat ulici Romana Havelky, ale my jsme věděli, že se bude opravovat dálniční přivaděč včetně tunelu. Požádali jsme tedy, aby se oprava odložila na rok 2023. Přestože se shodneme, že tato ulice a obzvláště kruhový objezd si opravu už zaslouží, tak jsme rádi, že nám kraj vyšel vstříc. Co se týká ulic Tolstého a Vrchlického. Ty měly být opravené loni v létě. Vysoutěžili jsme i dodavatele, který nakonec smlouvu z kapacitních důvodů nepodepsal, ale přislíbil zachování cen na jarní měsíce tohoto roku.

Ne vždy se přitom navíc najde uchazeč o stavební zakázku…

Ano, třeba opravu lávky v Heleníně soutěžíme od roku 2017 a vyšlo to až na devátý pokus. To za šestnáct let nepamatuji. Bohužel u mostních konstrukcí to tak je. Pokud nejde o velkou stavbu, tak to pro velké firmy není zajímavé a z malých to málokdo umí. Můžete se snažit, jak chcete, a i tak to vaše přání nenaplní.

Vrátíme se k uzavírkám, tento týden se uzavřel Jihlavský tunel. Jak se řidiči se změnou sžili?

Doprava ve městě funguje dobře, patří za to poděkování řidičům, že zvolili takovou cestu, která nezhorší dopravní situaci. Současně je to také šance na to, aby se lidé zamysleli, jestli v dopravním chování nemohou udělat změnu, která pomůže situaci. Navíc může být i pro ně daleko zajímavější udržitelná mobilita. Je ekologičtější, ekonomičtější a může být, a často i je, časově lepší a příjemnější. Třeba lidé také zjistí, že nemusí zbytečně vozit děti do školy autem, ale mohou se s nimi projít, jet na kole nebo městskou dopravou.

Často zmiňujete městskou hromadnou dopravu. Nebojíte se, že zdražení jízdného cestující z autobusů a trolejbusů vyžene?

Nebojím se toho. Došlo ke zdražení po dvanácti letech. Řekněte mi jedinou komoditu, která by se za tu dobu nezdražila. Když si vezmete, kolik stojí povinné ručení na auto, za tu cenu mají senioři předplatné na celoroční jízdné minimálně na tři roky. Věřím, že řada lidí ještě najde v cestování městskou hromadnou dopravou kouzlo. Je to zajímavější, než si sednout do auta a čekat, jestli bude jedna červená, dvě nebo tři a jestli najdete místo na parkování. A když ne, jestli pak nedostane pokutu. Mohlo by nám to ve městě pomoci.

Veřejnost hlasitě kritizuje zejména zdražení jízdného pro seniory. Je možné, že alespoň v tomto ustoupíte a ceník upravíte?

Zastupitelstvo rozhodlo. Někdo se snažil mluvit v procentech, ale to je zavádějící. Je potřeba podívat se na absolutní čísla a pro nikoho by naštěstí neměl být problém koupit si z celoročního příjmu kupón za 365 korun a jezdit celý rok. Kdo ho nepotřebuje na rok, koupí si ho na kratší dobu za nižší cenu. Je velmi jednoduché říct, tak jim to dáme zadarmo, ale je to odpovědné, sociální, solidární? Myslím, že je to především populistické. Jestliže někdo užívá službu, tak za ni musí zaplatit. Nastavení ceny jízdného osobně považuji za sociálně spravedlivé. Lidé v produktivním věku, kteří si zařizují bydlení a zakládají rodiny, mají jízdné jedenáctkrát dražší, než důchodci.

Dalším velkým dopravním tématem je změna parkovací koncepce. Jaké změny mohou řidiči očekávat a kdy?

Je to široká problematika, a aby koncepce parkování dobře fungovala, musí být dotažená po všech stránkách. Pro kvalitní a komfortní fungování je nezbytné převést vše do digitálního prostředí, a tady jsme závislí na dodavatelích jak potřebného hardwaru, tak i softwaru. Období pandemie a především to současné válečné postup prací komplikuje a prodlužuje. Práce však úspěšně postupují vpřed a je šance připravit systém v druhé polovině roku k užívání.

Zřejmě ale není jen na magistrátu, jak bude vše fungovat. Lidé musí vzít změny za své…

Funkčnost systému bude také záviset na dobré informovanosti uživatelů, dodržovaní pravidel a jejich kontrole. O tom, že koncepce může dobře fungovat jsme se přesvědčili v Brně, kde se to setkalo s velmi pozitivní odezvou jak rezidentů, tak i abonentů.

Dotknou se změny i jednosměrek ve městě? Bude jich méně, nebo více?

Budou spíše přibývat. V současné době se parkuje ne vždy dle pravidel a chaoticky – částečně na chodníku nebo na zeleni a ne na vyhrazených místech. Tomu bychom chtěli zamezit a zároveň bychom chtěli, aby parkovacích míst neubylo. Tím, že se některé ulice zjednosměrní, bude v nich možné udělat šikmé, případně kolmé či oboustranné podélné parkování. Zároveň to vede k zklidnění v obytné oblasti. Z praxe v jiných městech také víme, že to má i pozitivní vliv na změnu dopravního chování lidí v dané lokalitě.

Takže je správnou cestou nechat auta stát v ulicích, nesnažit se koupit nebo postavit si garáž?

To často souvisí i s tím, že lidé sice mají svá vlastní parkovací stání, ale protože je třeba pohodlnější nemuset otevírat branku nebo vrata garáží, tak to nechají ve veřejném prostoru a mnohdy neřeší ani počet aut. Proč, když je to zadarmo…

Uvádí se, že vybudovat jedno parkovací místo vyjde na více než sto tisíc korun. Co je na něm tak drahého?

Pokud to má být parkovací místo a ne bahniště, je potřeba vybagrovat základ, zeminu někam odvézt a uložit. Vytvořit z kameniva základ a finalizovat krycí vrstvu dlažbou, asfaltem a podobně. Když to člověk sečtete, dojde k ohromující ceně, a to nepočítáte cenu pozemku. Peníze, které nám jdou z parkování, doprava zcela pohltí zpět a zdaleka nepokryjí potřebné náklady.

Situaci ale zlepšuje parkoviště P+R u silnice na Pelhřimov. Co byste řekl na možnost udělat podobné plochy u všech vjezdů do Jihlavy? Třeba směrem na Žďár by mohla posloužit část parkoviště u Tesca, která nebývá využitá celá.

S touto myšlenkou pracujeme. S kolegou radním Davidem Beke jsme absolvovali skoro dvacet schůzek s majiteli soukromých parkovacích ploch a hovořili s nimi i na téma možného sdílení jejich parkovacích ploch pro potřeby P+R. Samozřejmě ne všude to půjde. Ale již na počátku se zdá, že to v některých případech může být reálné. Třeba takové parkoviště u Tesca se přímo nabízí, tak uvidíme. Dnes je udržitelný život v řadě případů o sdílení. Fungují sdílená kola a začínají se sdílet auta, kanceláře a podobně. Je propočítané, že kdo najede autem méně než deset tisíc kilometrů ročně, tomu se nevyplatí vlastnit auto a starat se o něj.

Uvažuje radnice o vybudování parkovacího domu, který by situaci do jisté míry vyřešil?

Sbíráme stále ještě potřebná data a současně bychom rádi využili i zmíněné sdílení ploch. Výstavba parkovacích domů není vůbec levná záležitost. S čím se již počítá, tak je rozšíření podzemního parkoviště pod zimáčkem o nová parkovací místa pod víceúčelovou halou. Nová parkovací místa vzniknou také u Centrálního dopravního terminálu. Chceme mít z každého směru vjezdu do města záchytná parkoviště. Tam by mohli stát lidé, kteří především pravidelně přijíždí do města a parkování potřebují na delší dobu. Bylo by to pro ně za přijatelných cenových podmínek a současně by nejezdili do centra města, ale použili hromadnou dopravu, sdílená kola nebo šli pěšky.

Před několika lety jste mluvil o konceptu sdílených parkovacích míst, kdy se auta zvedají do výšky a na jednom místě jich tak může být více. S tím dále pracujete?

Ani to není levná záležitost. Byli jsme domluvení s některými bytovými družstvy, že to budeme prezentovat, ale pandemické období vše odsunulo. Také jeden soukromý investor měl již mít postavený bytový dům na Březinkách a část parkoviště měla být dělaná tímto zakladačovým systémem (dvě, respektive tři patra). Na to jsem se těšil, mohli bychom to využít jako názornou ukázku. Je to jedno z řešení, ceny pozemků jsou dnes obrovské a je potřeba stavět nahoru. Stavba výškových budov je celosvětový trend. Je to vidět i v Jihlavě. Za šestnáct let, co jsem na radnici, se výrazně změnil pohled na urbanismus, začíná se na něj dávat větší důraz. Pokud je veřejný prostor příjemný, nemají lidé potřebu z města utíkat.

Na sociálních sítích Jihlavané dopravu ve městě vesměs kritizují. Sledujete to jako podněty pro zlepšení? A dostáváte i vy osobně dopisy, ať už pozitivní nebo negativní?

Dostávám obojí. Někteří lidé jsou soudní a někteří méně. Na druhou stranu musím uznat, že některé věci se nám daří lépe a některé se nám nedaří tak, jak bychom si i sami přáli. Já osobně sociální sítě moc nesleduji. Pokud mě někdo osloví emailem nebo dopisem, či se ohlásí na návštěvu a je slušný, tak vždy odpovím a snažím se problém řešit. Bývají to podnětné debaty, které vítám. Jen o svátcích jsem odpovídal na tři emaily. Bylo vidět, že lidé byli špatně informováni, tak jsem si dal tu práci, vysvětlil jim to a dostalo se mi omluvy a poděkování. Je to příjemné, když vás lidi potkají na ulici a poděkují, že se ve městě něco udělalo. Bohužel, někteří se na dopravu a město dívají jen ze svého osobního pohledu a profitu, ale my to musíme řešit jako celek.

Na podzim jsou komunální volby, ve kterých jste posledně měl nejvíce preferenčních hlasů ze všech občanských demokratů. Budete kandidovat i letos?

Moje kandidatura je taková povinnost ke straně. Jak se jednou stanete politikem, měl byste jím být nadosmrti. To ale neznamená být aktivním politikem po celou dobu. Já jsem už v minulém období neměl ambici na uvolněnou funkci. Chtěl jsem podpořit stranu a se stejnou ambicí do toho jdu letos. Musím respektovat především rodinu a také to, že mám nějaký věk. (smích) A mám ještě nějaká přání.

Když vás lidé zvolí, budete tedy řadovým zastupitelem?

Asi tak. Na neuvolněné pozici. Pokud k tomu budu mít mandát, tak si to dovedu představit, práce na zvelebování města mě vždy bavila. Je důležitá kontinuita a zkušenosti, které bývají v mnoha případech nesdělitelné. Jsem rád, že tady máme energii a kreativitu mládí a zároveň vnímám, že spolupráce je žádoucí. Uvidíme, jak voliči rozdají karty, ale my máme ambici být ve vedení města.

Když se podíváme na dopravu v Jihlavě za deset, dvacet let, jak bude vypadat? Bude diametrálně jiná než ta současná?

Nevím, jestli diametrálně, ale proměna tam určitě bude. A já věřím, že to bude v trendu, o kterém tady mluvíme. Že se sníží počet jízd osobním autem a tím lidé, kteří auto opravdu potřebují, budou mít možnost snadněji projet městem a lépe zaparkovat. Zvýší se počet chodců, cyklistů a cestujících hromadnou dopravou. Budeme mít Centrální dopravní terminál. Nebudeme muset používat osobní auto na cesty do Prahy nebo do Brna. Zvýší se podíl vlakové dopravy, za deset let už by mohla být vysokorychlostní trať. V současné době i já, pokud cestuji do Prahy, je to většinou autem. Dovedu si představit, že si většina lidí sedne na vlak a pojede do Prahy.

Kdo je Jaroslav Vymazal



- narodil se 13. 3. 1955 ve Vyškově



- vyrůstal ve Slavkově u Brna, v Jihlavě je od roku 1987



- je ženatý, má dvě vlastní a jedno nevlastní dítě



- vystudoval VUT v Brně



- v politice je od roku 2003



- osm let byl primátorem Jihlavy, dva roky náměstkem, rok poslancem a čtyři roky krajským zastupitelem



- v době, kdy nebyl v uvolněné funkci, působil ve školství



- jeho zájmy jsou sport, cestování a zahradničení. Těší se, až na něj bude mít více času



- oblíbený dopravní prostředek nemá, každý má podle něj své kouzlo