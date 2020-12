Vysočina patří v souvislosti s onemocněním Covid – 19 mezi nejpostiženější kraje v celé republice. Nejvíce nemocných leží v havlíčkobrodské nemocnici.

Každé lůžko a místnost se musí důkladně vydesinfikovat | Foto: Deník / Roman Martínek

Pro tamní lékaře a zdravotnický personál to znamená obrovskou zátěž. Podle lékaře i náměstka pro léčebnou péči Aleše Bílka by to bylo horší, nebýt jarního takzvaného lockdownu.