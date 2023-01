Podle ředitele elektrárny Romana Havlína je stěžejním číslem 2,3 miliardy korun. „Investujeme do našich zařízení tak, abychom byli stále na špičce a byli jsme bezpečnou elektrárnou. Loni to 1,7 miliardy korun, letos to bude o šest milionů více,“ informoval Havlín s tím, že mezi největší investice loňska patřila repase bezpečnostních armatur či pravidelná oprava věží.

Provoz elektrárny je naplánovaný na šedesát let, podle předpokladů by se měla zavřít po roce 2040. Bohdan Zronek, člen představenstva společnosti ČEZ, která elektrárnu provozuje, nastínil odvážnější vizi. „Cílem je provozovat Dukovany minimálně šedesát let. Ale chceme zjistit, co by pro nás znamenal provoz po šedesátce. Je ještě brzo něco slibovat, ale ty možnosti si chceme ověřit,“ podotkl Zronek s dovětkem, že by se pak vše muselo skloubit s provozem připravovaného pátého bloku.

Infocentrum dukovanské elektrárny loni navštívilo přes čtyřicet tisíc lidí

Zronek zároveň uvedl, že během uplynulého roku se zcela proměnil dodavatelský svět. Důvodem je skutečnost, že elektrárna dosud spoléhala na ruské technologie. „To byl také důvod, proč jsme loni získali plzeňskou firmu Škoda, jaderné strojírenství. Byl to krok k zajištění bezpečnosti provozu,“ uvedl člen představenstva. Podle něj nyní ČEZ také jedná s dalšími, neruskými dodavateli. „Palivo pro nás nebude technický problém,“ je přesvědčený Zronek.

Jaderná elektrárna Dukovany



Elektřinu začala vyrábět v roce 1985.



Nyní pokrývá asi pětinu elektrické spotřeby v republice.



Pracuje v ní 1508 zaměstnanců ČEZ, z toho je 138 žen.



V příštím roce bude na jedné z blokových dozoren pracovat první operátorka sekundárního okruhu – bude to vůbec poprvé za 38 let provozu elektrárny, kdy tuto funkci bude zastávat žena.



Podle posledních průzkumů podporuje jadernou energetiku v ČR 72 % obyvatel, což je nejvíce od poloviny 90. let, kdy se tyto průzkumy začaly provádět.

Z Ruska zatím poslední palivo dorazilo loni, zásoby tedy elektrárna má. Ředitel Havlín předpokládá, že by k nemělo dojít k potížím, přesto Dukovany zjišťují další možnosti.

„Očekávám, že kontrakt dodrží obě strany. Ale vedeme i jednání se dvěma možnými dodavateli. Kolegové navíc zjišťují, zda jsme schopní rozšířit skladovací prostory. Do budoucna bychom zásobu paliva chtěli zvýšit na více než čtyři roky,“ informoval Havlín s tím, že nyní má elektrárna palivo asi na tři roky.

K nejzajímavějším opravám, které technici v elektrárně loni provedli, patřilo čištění parogenerátoru číslo šest.

„Parogenerátory zajišťují přenos tepla mezi primárním a sekundárním okruhem. Na Dukovanech je jich čtyřiadvacet. Dosud nikdy jsme ale toto čištění na žádném neprováděli, ta operace byla unikátní. Ve spolupráci s francouzskou společností Framatome vyvinuli naši odborníci speciální manipulátor se vstřikovací hlavicí a kamerou,“ vysvětlil Havlín s tím, že za léta používání se v parogenerátoru usadilo množství nečistot.

„Celkem asi sedm set kilogramů. Byly to usazeniny ještě z původních kondenzátorů, které jsme měnili někdy před patnácti lety. Technicky to byla nesmírně zajímavá akce a já jsem opravdu hrdý, že se nám ji podařilo uskutečnit. Postupně se takto chceme zaměřit i na další parogenerátory,“ doplnil ředitel.

Elektrárnu čeká i nábor nových zaměstnanců. V nejbližších měsících jich Dukovany budou potřebovat další stovku.

„Loni jsme nabrali asi devadesát zaměstnanců. V Třebíči spolupracujeme se střední průmyslovou školou, kde jsme asi před patnácti lety založili obor Energetik. První maturitní ročník byl v roce 2013. Od té doby jsme přivítali už přes osmdesát kolegů z tohoto oboru, další šli na vysokou školu. Včera ministerstvo školství schválilo rozšíření tohoto oboru, což je dobrá zpráva pro deváťáky jak z Kraje Vysočina, tak Jihomoravského kraje,“ dodal Havlín.