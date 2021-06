Odmala jsem psával perem a vždycky mi ty tři až čtyři odstíny byly málo. Později jsem pak přemýšlel, co by asi obnášelo vyrobit si vlastní inkoust. Správný poměr jsem hledal zhruba pět let, protože nikde nezjistíte z čeho přesně se vyrábí průmyslový inkoust. Byla to metoda pokus omyl studium stále dokola, vzpomíná na začátky jediný výrobce českých inkoustů Dušan Prachař z Číměře.

Dušan Prachař se inkoustům věnuje už deset let. Mezi nejprodávanější odstíny patří Jelení hnědá. Jeho inkousty jsou vhodné především pro kaligrafii a pro plnící pera. | Foto: Deník/Ivana Říhová

Jeden litr inkoustu vyrábí zhruba tři dny. „Provází to různé fáze, kdy se to musí zahřívat, aby se složky správně rozpustily. Následně se do vychlazeného roztoku přidávají další složky. Výroba má vlastní technologický postup. Hlavní složku tvoří voda, které je přes devadesát procent. Dál jsou to tajné přísady, které zajišťují, aby inkoust tekl, ale ne příliš rychle, aby klouzal po papíře a dobře zasychal,“ poodhal výrobu zakladatel Inkebary Dušan Prachař.