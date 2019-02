Vysočina – Hrady a zámky napříč Vysočinou lákají na adventní program. Bude možné užít si třeba atmosféru jak z Pyšné princezny, poslechnout zámecké trubače nebo obhlédnout, jak vypadaly zvěřinové hody šlechticů.

Hrad Orlík u Humpolce bude otevřen v sobotu 2. prosince od 10 do 15 hodin a v případě, že nepadne námraza, se bude dokonce možné podívat na rozhlednu. „Od 13 hodin začneme péct perníčky v chlebové peci,“ uvedl kastelán Pavel Koubek.

Téhož dne od 13 hodin začne jarmark Sdílení na obou nádvořích telčského zámku. Jarmark zahrne i prodej rukodělných výrobků či soutěž o ceny. Uskuteční se veřejná sbírka pro podporu činnosti domácího hospice. „V zámecké galerii bude po celý den přístupná interaktivní výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky Pyšná princezna,“ prozradila mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.

Další akce se v prostorách telčského zámku uskuteční o víkendu 16. a 17. prosince. K vidění bude živý betlém na hlavním zámeckém nádvoří.

A přímo na Štědrý den opět mají rodiče s dětmi možnost od 13 do 15 hodin navštívit výstavu o Pyšné princezně. „Děti se mohou těšit na malé dárečky pod stromečkem, 24. prosince se také uskuteční slosování soutěžní ankety, která probíhala po dobu výstavy. Výherci budou zveřejněni na webových stránkách zámku,“ uvádějí organizátoři.

Na státním zámku v Náměšti nad Oslavou se v první adventní neděli 3. prosince od 17 hodin uskuteční v tamní knihovně Adventní koncert. Komorní sbor pro duchovní hudbu Ensemble Versus spolu se souborem historických dechových nástrojů Capella Ornamentata přednesou renesanční duchovní skladby hudebníka Nicolause Zangia, který působil ve službách Žerotínů, někdejších majitelů zámku.

„Vstupné je sto korun a po skončení koncertu bude pro návštěvníky připraveno malé adventní pohoštění v pokladně zámku,“ láká kastelán Marek Buš.

Jaroměřický státní zámek opanuje o víkendu 9. a 10. prosince každoroční řemeslnický jarmark spojený s kulturním programem. Nebudou chybět kejklíři, historický tanec, pohádky pro děti a lidé se můžou podívat taky do slavnostně nazdobených interiérů šlechtického sídla, kde bude k vidění výstava Zvěřina na vánočním stole.

Kinští na svém zámku ve Žďáru nad Sázavou chystají hlavní adventní akci k datu 9. prosince. „Celodenní program si návštěvníci můžou vychutnat v běžně nepřístupných prostorách bývalého Muzea knihy a na nádvoří,“ lákají organizátoři. Uskuteční se prodej kaprů i vánočních stromků, odpoledne budou trubači troubit z oken zámku, zazní vánoční písně a v 17 hodin se bude rozsvěcet vánoční strom.

Státní hrad Lipnice v předvánoční době ovládne hudba. V sobotu 16. prosince od 16 hodin zazní Adventní koncert souboru Ludus Musicus z Dobřichovic u Prahy a o týden později, v sobotu 22. prosince od 17 hodin pak tradiční vánoční koledy v podání pěveckého sboru z blízké Okrouhlice.

„V předvečer Štědrého dne, 23. prosince od 17:00 hodin, přijďte na hrad zaposlouchat se nebo si i zazpívat s Lipnickým sborem Markéty Viterové. Na programu bude tentokrát kromě již vyzkoušených vánočních skladeb také Truvérská mše od tak trochu našeho lipnického Petra Ebena,“ popisuje kastelán Marek Hanzlík.

Hrad Orlík u Humpolce2. prosince otevřen od 10 do 15 hod., od 13 hod. pečení perníčků v chlebové peci



Zámek Telč2. prosince od 13 hod. - Jarmark Sdílení, po celý den v zámecké galerii výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky Pyšná princezna

16. a 17. prosince – živý betlém (16. 12. v 17 a 18.15. hod., 17. 12. ve 14 a v 15 hod.)

24. prosince od 13 do 15 hod. - v zámecké galerii výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky Pyšná princezna, dárečky pod stromkem



Zámek Náměšť nad Oslavou3. prosince od 17 hod. - Zámecký adventní koncert, vstupné 100 Kč



Hrad Lipnice16. prosince od 16 hod. - Adventní koncert

22. prosince od 17 hod. - vánoční koledy

23. prosince od 17 hod. - koncert Lipnického sboru



Zámek Jaroměřice nad Rokytnou9. a 10. prosince - Vánoce na zámku (jarmark, prohlídka nazdobených komnat, divadlo, kejklíři)



Zámek Žďár nad Sázavou9. prosince od 9 do 17 hod. – Vánoční trh s prodejem kaprů a vánočních stromků, vánoční dílna pro děti s výrobou adventních věnců a svícnů. Trubači odtroubí Vánoce. V 15 hod. Začne zpívání vánočních písní v podání pěveckého souboru Oáza Worship Band. V 17 hod. Se bude rozsvěcet vánoční strom

2., 9. a 16. prosince se uskuteční Vánoční sobotní tvořivé dílny pro děti