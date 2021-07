/FOTO/ Vzácný a mimořádně zachovalý dokument mohou obdivovat návštěvníci hradu v Lipnici nad Sázavou. Po šesti stech letech od svého dokončení se sem vrátila Lipnická bible.

Výstava na lipnickém hradě, jejíž součástí je i vzácná Lipnická bible. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Na výstavu, jejíž součástí je právě i zmíněný kodex, se mohou zájemci podívat v rámci běžné prohlídky hradu, a to až do konce srpna. „Dá se říct, že je to taková živá věc, která pamatuje toto místo z počátku patnáctého století. Kvůli tomu, že hrad vyhořel, se nic takového nezachovalo. Tato památka pro nás proto znamená opravdu mnoho,“ vyzdvihl kastelán lipnického hradu Marek Hanzlík.