Rozpočet na přestavbu je kolem dvaceti milionů korun. Otevření kulturáku obec plánuje na rok 2026, kdy oslaví 800 let. „Projekt počítá s rekonstrukcí hostince, využitím stodoly a novým parkovištěm,“ upřesnil starosta. Peníze na přestavbu obec získala letos v létě. „Tomu bychom před pěti lety nevěřili ani náhodou,“ poznamenal Chlád.

Obec koupila hospodu, kam chodil na pivo i bohém Jaroslav Hašek

Obec hostinec koupila od bývalého majitele. Hospodě se říkalo U Muchů. Založil ji někdy koncem devatenáctého století rodák z blízké Lipničky Jan Mucha, který se do Dolního Města přiženil. Největšího rozkvětu se dožila za jeho syna. Byl v obci nejen hostinským, ale také dvacet let starostou. V té době sem podle pamětníků občas chodil i spisovatel Hašek. „Zakladatel hospody Jan Mucha měl syna Jana. Ten měl tři děti. Nejstarší byla moje prababička Božena, která tu v mládí roznášela pivo a na Haška si dobře pamatovala,“ nahlédl do historie slavné hospody Jan Provazník, jeden z potomků zakladatele Jana Muchy. Poslední majitel hospodu držel v chodu z úcty ke svým předkům. „Navzdory přírodním katastrofám, válce, komunistům i měnové reformě si hospoda U Muchů žila vlastním tempem,“ popsal Jan Provazník s tím, že ji položilo až zavedení EET. „Majitel se pak rozhodl hospodu zavřít a prodat obci,“ vysvětlil.

O využití hostince U Muchů pro kulturní dům se začalo mluvit před třemi lety. Současně obecní úřad nechal budovu prohlédnout odborníkem, aby zjistil její aktuální „zdravotní stav.“