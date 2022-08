Kvůli rozdělení do tří pater, kdy to nejnižší je pětadvacet metrů pod zemí, musí návštěvníci také lézt po ocelových žebřících. „Tato modernější část jihlavského podzemí vede pod historickými chodbami a sklepy. Celkem se tedy pod městem nachází až pět pater podzemí,“ uvedla Aneta Hrdličková z jihlavské radnice.

Zdroj: Youtube

Chodby z osmdesátých let minulého století měly mít původně čtrnáct kilometrů, bylo ale vyhloubeno jen sedmnáct set metrů, účel kolektorů tak nebyl nakonec naplněný. „Projekt to byl progresivní a předběhl svou dobu. Kolektory se ale přestaly koncem roku 1992 razit, protože se rozhodlo, že tato stavba není potřebná. Bylo to rozhodnutí čistě politické bez technických znalostí, protože doba byla taková, ve které vše, co dělali komunisté, bylo špatně,“ uvedl Michal Harnušek, jeden ze správců podzemí.

V původních plánech z roku 1982, kdy stavba začala, vedly jihlavskými kolektory trubky s vodou a odpadem, elektřina, telefonní kabely i koleje pro svoz a třídění komunálního odpadu. Proto se kolektorům přezdívá jihlavské metro. A jestli tam jsou duchové? Prý ne. „Já sem lezu už skoro padesát let. V životě jsem tady ducha neviděl, ani jsem ho neslyšel,“ uzavřel správce podzemí Jan Šustr.