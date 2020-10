„V loňském roce jsme se stali členy programu Dobro-druzi, který organizuje Nadace Via. Cílem bylo naučit mladé lidi pořádat benefiční akce. Společně s nadací jsme si řekli, komu budeme pomáhat a jak budeme pracovat. Pak už to bylo na našich dívkách,“ zavzpomínala na začátky akce etopedka tohoto ústavu Marie Tůmová.

Na projektu pilně pracovaly celý rok. „Dělaly různé výrobky, které pak prodávaly na trzích v blízkém okolí, a spolu s Nadací Via založily i on-line sbírku. Nakonec se takto povedlo vybrat osmačtyřicet tisíc, které jsme věnovali na veterinární péči našich psích kamarádů v azylu Dej Pac! v Častoníně na Pelhřimovsku,“ prozradila Tůmová.

Tento útulek nezvolily náhodou. „Pravidelně tam jezdíme venčit pejsky a vždy se na to děvčata moc těší. Jedna dívka mi dokonce řekla, že by ji předtím vůbec nenapadlo, že ji může zvíře tak zahřát na srdíčku. Často slýchám, že je jim se psy hezky, protože je nehodnotí a cítí z jejich strany lásku,“ líčila Tůmová.

Není to ale jen útulek, kde děvčata pomáhají. Pravidelně dochází i do janštejnského domova důchodců a léčebny dlouhodobě nemocných v Počátkách. „Povídají si, čtou jim, o Vánocích jim napečou cukroví nebo třeba společně hrají deskové hry či malují. Každá dívka se věnuje tomu, co je jí blízké. Dochází tady ke krásnému mezigeneračnímu propojení,“ sdělila Marie Tůmová.

Když se babičky a dědečkové smějí

To potvrzuje i koordinátorka dobrovolníků Michaela Chábová. „Sama jsem dobrovolnicí, tak jsme se bavily o vzájemných zkušenostech. Říkaly, že jim to hrozně moc dává, když vidí, jak se na ně babičky a dědečkové smějí a že je má někdo rád. Dá se tedy říct, že probíhá terapie na obě strany,“ přidala se Chábová.

Celkově prý spolupráce s ústavem funguje na jedničku. „Holky jdou prakticky do jakékoliv činnosti, o kterou je poprosím. Navíc jsou nesmírně iniciativní, což je úžasné. To ocenění si opravdu zaslouží,“ nešetřila Chábová slovy chvály.

Dobrovolnicemi jsou už několik let. „Představila jsem jim dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina. Jejich aktivity děvčata nadchly. S dobrovolnickou činností nejprve začaly dívky z našeho odborného učiliště. Poté i děvčata ze základní školy požádaly, že by i ony chtěly být nápomocné. Takto se postupně vyvíjela naše spolupráce se seniory. Dnes už si pro ně připravují program samy a těší se na společné chvíle,“ pověděla Tůmová.

„Doufám, že jsme alespoň trochu nabourali předsudky a mýty o výchovných ústavech. Jsou to děti, které v sobě mají také lásku, dobré srdce a jsou ochotné pomáhat. Jde jen o to, co v nich budeme posilovat,“ dodala Marie Tůmová.