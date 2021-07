Při pondělní bouřce vypadla v Jihlavě elektřina a trolejbusy se zastavili. V tu chvíli jste asi byl rád, že máte ve vozovém parku i parciální trolejbusy, které mohou pokračovat…

Jednoznačně se ukázala správnost pořízení trolejbusů s autonomním pohonem. Těchto pět vozů opravdu nadále pokračovalo v pořadí a v linkách, kde mělo. Vozy pouze lokálně zastavovaly, když byly špatné rozhledové poměry. Ale musím pochválit reakci provozu, vyměnili jsme zbývající trolejbusy za autobusy a do půl hodiny byl na místě mechanik, který začal odstraňovat poruchu. Bohužel byla na dvou místech.

Jinak jste s parciálním trolejbusy spokojeni? Je to v podmínkách Vysočiny nová technologie, funguje bezproblémově?

Jako taková funguje bez problémů, splnila naše očekávání. Smluvně máme garantovaný dojezd na trakční baterii dvanáct kilometrů, realita je až dvacet. Vůz umí elektřinu nejen spotřebovávat, ale i vyrábět a pokud řidič správně využívá brzdy a rekuperuje proud, ujede více. Je pravdou, že řešíme nějaké záruční opravy, aktuálně máme jeden vůz na reklamaci přímo u výrobce. Problémy s brzdovým okruhem, které se vyskytly v zimě, jsou už ale vyřešeny u všech vozů.

Do nejmodernějších trolejbusů nyní cestující lákají i obrázky dětí – jaké ohlasy máte na tuto akci?

Musím to vzít od začátku tohoto příběhu. S kolegy z provozu jsme se bavili, jak, klidně to přiznám, za málo peněz udělat nějakou akci pro cestující. Napadla nás retrolinka BI a tím, že jsme jí jezdili poslední květnový víkend a následoval Den dětí, kolegové přišli s návrhem, že uděláme akci pro nejmladší Namaluj si svůj trolejbus. Reakce dětí a jejich rodičů nás mile překvapila, dostali jsme 118 obrázků. Všechny jsou povedené a některé jsou ještě povedenější než povedené. (úsměv)

Kde jsou nyní a kde budou dále k vidění?

Všechny jsme vystavili v nových vozech, následně bude výstava v přízemí magistrátu. Potom si některé vystavíme tady, v dopravním podniku. Moc díky všem dětem i rodičům. Rozumím, že to byla společná práce a snad byla sladkost a svezení v historickém trolejbuse odpovídající odměna.

Když se nyní budeme věnovat aktuální situaci, jaký je zájem o cestování MHD? Srovnání s rokem 2020 asi nebude úplně relevantní, ale můžete porovnat, kolik lidí jezdilo touto dobou v roce 2019?

Ano, tuto metodiku používáme celou dobu pandemie, což už je bohužel více než rok. Aktuálně jsme za měsíc květen na osmdesáti procentech oproti roku 2019, co se týče výběru jízdného a tomu odpovídá i počet přepravených osob. Trend prvních dvou červnových dekád je, že jsme někde na pětaosmdesáti procentech. Život se pomalu vrací k normálu, chybí nám všichni studenti z polytechniky, která je zavřená, chybí nám děti, které jezdily na kroužky, do Domu dětí a mládeže, sportovat.

Radim Rovner



- narodil se 6. května 1975 v Jihlavě, kde dosud žije



- je absolventem Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera



- je ženatý, má dvě děti – devatenáctiletou dceru a jedenáctiletého syna



- do Dopravnímu podniku města Jihlavy nastoupil 17. června 2019, rok byl výkonným ředitelem, nyní je předsedou představenstva



- jeho oblíbeným dopravním prostředkem je vlak, a zároveň se zajímá o všechny velké i malé stavby na dopravní infrastruktuře

Blíží se doba, kdy se obnoví jízdní řády z doby předcovidové?

Hodně si slibujeme od září, to bychom se měli dostat k devadesáti procentům roku 2019 a musím říct, že tehdy nám rostly tržby i počty přepravených osob. Dva roky zpět zájem o MHD ze strany cestujících existoval a já pevně doufám, že bude existovat i nadále.

Mohou se cestující od července těšit na návrat k normálním, aktuálně tedy letním, jízdním řádům?

Dá se říct, že my dnes jezdíme podle letního jízdního řádu. Jediné, co chybí, jsou noční spoje. O těch vedeme diskuzi s objednatelem, jestli se budou nebo nebudou zavádět a případně v jakých dnech. Rozvolnění jízdních řádů a návrat k dvanáctiminutovým intervalům na páteřních trolejbusových linkách předpokládáme při příznivém vývoji počtu cestujících v průběhu září.

Proč vlastně v Jihlavě jsou letní jízdní řády? Je to proto, že jezdí málo lidí, nebo aby si řidiči mohli vzít ve větší míře dovolenou?

Je to kombinace obojího, ale každopádně v létě registrujeme propad počtu přepravených cestujících, ať už z důvodů dovolených u velkých zaměstnavatelů nebo v souvislosti s chybějící školní docházkou.

Návšěvníci města tuto ztrátu nenahradí?

Turisté to nedoženou. Nejsme Prahou, Olomoucí ani Karlovými Vary, alespoň prozatím. (úsměv)

Může ovlivnit zájem o cestování v MHD nutnost mít respirátor přes ústa a nos? V předchozích horkých dnech to asi nebylo nic příjemného…

Všichni s nadějemi vyhlížíme další rozvolnění, které nám umožní používat roušku. Ta je přeci jen propustnější a pro cestující komfortnější. Na druhou stranu musím říct, že drtivá většina cestujících opatřením rozumí a dodržují je. Za to jim děkuji.

Jak jste vlastně zvládli dlouhou dobu nouzového stavu? Bylo asi potřeba najet na tvrdá úsporná opatření…

Je to tak, my jsme racionalizovali všechny obory naší činnosti od úpravy vozových jízdních řádů až po zlepšení práce s trakční energií a výrazné omezení spotřeby motorové nafty. Mysleli jsme i na takové drobnosti, že třeba nátěr sloupů letos začneme částečně dělat vlastními silami a snížíme tím náklady na externí firmy.

Našli jste někde potenciál úspor, který využijete i do budoucna?

Já se od nástupu do firmy snažím s kolegy úsporná opatření hledat a postupně realizovat. Je to poměrně těžký proces, protože měníte něco, co bylo nějakým způsobem uspořádáno a chcete to dělat jinak.

Loni jste dokázali skončit v plusových číslech. Očekával jste takový výsledek hospodaření?

Na rovinu řeknu, že ne. Ale přispělo k tomu více faktorů – vedle tvrdých úsporných opatření byl dopravní podnik poměrně úspěšný v čerpání různých podpor, kdy jsme za rok 2020 na částce okolo dvou milionů korun. Zároveň jsme optimalizovali trakci – minimalizujeme nasazení autobusů na naftu, tam jsou náklady na kilometr dvojnásobné oproti trolejbusu nebo autobusu na CNG. V tom nám pomohla červencová dodávka pěti nových autobusů Solaris Urbino, které se setkaly s pozitivními reakcemi od cestujících.

Projevilo se nějak na hospodaření dopravního podniku avizované omezování reklamy, zejména té celovozové?

K tomu nedošlo. Nakonec jsme se s poskytovatelem reklamy dohodli, že zachováme podmínky, které platily předchozí roky.

Dalším plánovaným krokem je rozšíření působnosti. Jak se díváte na možnost obsluhovat větší území, konkrétně Rantířov?

Aktuálně jsme ve fázi jednání nejenom s obcí Rantířov, ale i s Vyskytnou a Plandry.

Nelze se nezeptat: jednání ohledně zapojení jihlavské MHD do systému VDV je stále na mrtvém bodě?

Musím říct, že jsme se trošku posunuli. Měli jsme minulý týden pracovní schůzku, kde byl navržen postup, který přijde férový nám i kraji a teď se začnou řešit detaily. Tedy jak my budeme schopni registrovat cestující, kteří přestoupí z krajské dopravy k nám a zároveň jak by se mohli cestující samoobslužně odbavit v našich vozech. Bavíme se o tom, že v průběhu příštího roku by k té koordinaci mohlo dojít.

Pak by to bylo tak, že by cestující jeli na jednu jízdenku autobusem, vlakem, i jihlavskou MHD?

Přesně tak. Cestující pouze nastoupí předními dveřmi a budou si muset načíst QR kód jízdenky, abychom je evidovali.

Dopravní podnik města Jihlavy loni plánoval, že od letošního roku umožní platby jízdenky kartou, mobilem nebo hodinkami, to už funguje?

Spuštění odsunuly kapacitní možnosti dodavatele. Je uzavřená smlouva, od prvního října by ve všech vozech u předních dveří měl být možný samoobslužný nákup jízdenky při úhradě bezkontaktními platebními prostředky. Bude to bez přirážky. Dále bude platit doplňkový prodej u řidiče, kde to ale bude s přirážkou.

Kolik lístků vůbec řidiči dnes a denně prodají?

Je to hodně, kolem osmi set.

Jak bude fungovat bezhotovostní platba? Nebudou se tvořit fronty a zpožďovat spoje?

Máme garantováno, že odezva po přiložení karty by měla být do čtyř vteřin. Ty technologie jdou dopředu úžasným způsobem. Není to věc, která by byla úplně nová. Nejsme první, kdo jí bude mít, což je vždycky důležité (smích). Hodně si od toho slibujeme, tento systém se navíc bude snáze udržovat než se udržuje dvanáct automatů na jízdenky, které dnes máme. Tam se může vzpříčit papír, špatně se zasunout Jihlavská karta nebo je mince moc lehká a propadne někam do meziprostoru. Cestující budou mít pořízení jízdenky daleko snazší, platební karta se stává standardem.

A co e-shop s více možnostmi pro držitele Jihlavské karty?

Bude také od října. Budou dvě možnosti, jak s e-shopem pracovat. První bude podle čísla karty, která půjde nabít, prodloužit si platnost časového kuponu. Pokud budou chtít cestující využívat všechny komfortní možnosti, které jsou s e-shopem spojeny, třeba upozornění e-mailem na končící platnost časového kuponu, bude se muset stavit ještě jednou na předprodej a udělat autorizaci.

Když se bavíme o platnosti časového kuponu, napadá mě, jestli máte v Jihlavě problémy s černými pasažéry?

Samozřejmě. Dopravní podnik předepíše přirážky k úhradě jízdného za měsíc v úrovni mezi čtyři sty tisíc a půl milionu. Druhá věc je ale vymahatelnost těch pohledávek.

Blížíme se ke konci rozhovoru. Co se vám v dopravním podniku daří a kde vás tlačí bota? Jsou to zastávky, nedostatek řidičů nebo třeba stav vozového parku?

Musím říct, že věci, které jste zmínil, se daří měnit k lepšímu. Máme stabilní kádr řidičů, je jich devětadevadesát, což odpovídá našim aktuálním potřebám. Máme dobrou komunikaci s objednatelem dopravy, město Jihlava vlastní také zastávky a poctivě pracují na zlepšení jejich stavu. Pokud se k nám sejdou podněty od cestujících, snažíme se je řešit tak, aby cestující měli větší komfort.

Je něco, co vám přesto dělá vrásky na čele?

Co nás trápí je to, že jsme limitováni evropskými zdroji do klasické rekonstrukce trolejové sítě. Pohybujeme se po městě, které má v elektrické trakci dlouhou tradici, první trolejbusové tratě tu byly budovány v roce 1948 a některé stále slouží provozu. Nyní řešíme, zda bude možné alokovat prostředky nejen na stavbu nových tratí na Bedřichově nebo kolem Cenrtálního dopravního terminálu, ale na kompletní rekonstrukce trolejbusových tratí, která nás čeká v Havlíčkově a Brtnické ulici.

Rekonstrukce bude jen, zjednodušeně řečeno, vyměnit staré dráty na nové?

Souvisí s tím také doplnění vhodných napájecích bodů do sítě. Jedním z nich je výstavba trakční měnírny na vozovně, která nám chybí. Nedostatek zdrojů na obnovu infrastruktury trolejového vedení nás tedy trápí. Na druhou stranu je to doprava čistá, bezemisní, tichá. Lidé na Bedřichově určitě ocení, že se doprava po vybudování trolejí ztiší, hlavně v nočních hodinách.

Co byste závěrem vzkázal čtenářům, potažmo cestujícím?

Aby nám zachovali přízeň - všech 175 zaměstnanců dopravního podniku se snaží, aby vozy v pořádku na všechny linky vyjely včas, byly čisté. Aby řidiči byli informováni a všechno fungovalo jak má. I v zimě, když byly problémy s novými trolejbusy, jsme vyjeli s náhradní dopravou, nenechali jsme lidi na zastávkách mrznout a dovezli jsme je, kam potřebovali.

A cestující vám tuto péči oplácejí svou přízní, je to tak?

Ano. Oni jsou přitom ti, kteří mohou pomoci Jihlavě přetížené osobními auty. Městská hromadná doprava v bezemisní, elektrické trakci je určitě správnou volbou dlouhodobě udržitelné mobility. Aktuální stav, kdy se výrazně zvýšil počet osobních vozidel na silnicích v Jihlavě má negativní dopad i na včasnost jízdy spojů a dodržování jízdního řádu.