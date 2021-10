Část supermarketu Billa v Brodě nedaleko Sázavy zůstala mimo provoz od pondělí 4. října. „Provozovateli Billy jsme dali čas k odstranění nedostatků, které způsobily uzavření části obchodu. Pak následuje jako vždy opakovaná kontrola. Ovšem provozovatel může poté, co sám rychle odstraní nedostatky, kontaktovat krajskou inspekci. Požádat sám o kontrolu a poté znovu otevřít,“ vysvětlil referent mediální komunikace Státní zemědělské a potravinářské inspekce Marek Bartík. Jak upřesnil, ve většině případů si provozovatelé vezmou kontrolu k srdci a nedostatky rychle napraví, což se v případě brodské Billy stalo.

Že státní inspekce uzavřela část skladu, prostory bývalé bourárny, neboť tam kde je Billa, stála dřív městská jatka, potvrdila i mluvčí Billy Dana Bratanková. „V průběhu posledních dnů zde došlo k odstranění technických závad, další provedla odborná deratizační firma. Vzhledem k tomu, že šlo pouze o část skladu uvedené prodejny, standardní běh prodeje včetně zásobování nebyl v průběhu odstraňování nedostatků narušen,“ informovala.

Podle Bratankové je od čtvrtka 7. října ráno část skladu, kde byly zjištěny nedostatky, znovu otevřena k běžnému používání se souhlasem kontrolorů.

Zákazníky Billy ale informace překvapila. „Tak to je pro mě novinka. Do Billy sem chodil sice jen občas, protože je tam pro nás draho. Obchod je podle reklamy moderní supermarket na vysoké úrovni. Nestačím se divit. No, stane se. Dneska je to asi všude,“ pokrčil rameny například důchodce Petr Fiala.