Vysočina – Malebná Vysočina jako ráj filmařů. Platilo to v minulosti a i letos sem lidé od filmu zamíří. Rovněž tak se v kinech objeví snímky, natočené minulý rok v tomto kraji. Česká televize pak má na podzim uvést třetí sérii velmi populárního seriálu Labyrint režiséra Jiřího Stracha, některé scény vznikaly na hradě Lipnice nad Sázavou.

Režisér Marek Najbrt natáčel v prostoru hradu v Ledči nad Sázavou filmovou pohádku Čertí brko. | Foto: Deník / Loskot Jaroslav

„Filmaři odešli v prosinci, ještě po nich uklízíme. Hodily se jim prostory našeho sklepení,“ uvedl lipnický kastelán Marek Hanzlík.

Letos zatím o konkrétním projektu, v němž by se opět hodily záběry hradu, neví. Není to ovšem nic zvláštního. „Často se všechno seběhne narychlo, měsíc před natáčením. Pro nás je to každopádně zajímavý zdroj peněz,“ podotkl Hanzlík.

Krajina u Vlachovic a louky za Pohledcem mezi Třemi Studněmi na Žďársku. To je lokalita, kde už je natáčení jisté. „Bude tam na podzim 2018 vznikat studentský film na motivy novoměstské pověsti. Film Silvie se zaměří na vztah člověka a přírody. Bude hledat odpověď na otázku, co všechno dokáže přežít rodina jako instituce,“ prozradila Klára Čechová, ředitelka Vysočina Film Office.

Tato organizace spadá pod hlavičku hejtmanství, zpracovává dotazy a poptávku filmových tvůrců, funguje jako prostředník při spolupráci filmařů s partnery na Vysočině.

Chtějí se ukrýt před morem

Film Silvie bude situovaný do truhlářské rodiny na počátku 18. století, která se přichází na Vysočinu ukrýt před všudypřítomným morem. „V hlavních rolích se objeví Malgorzata Pikus, která byla nominována na Českého lva v roce 2011 za roli ve snímku Poupata. Hlavní mužské role se zhostí Mariusz Osmelak, známý z filmu Lidice,“ doplnila Klára Čechová.



Její organizace nyní spustila nové webové stránky www.filmvysocina.cz, kde jsou přehledně uvedeny zajímavé lokace. Mezi historickými objekty nechybí hrad Ledeč nad Sázavou, kde se točila nejpopulárnější pohádka poslední doby Anděl Páně 2.

V mozaice zajímavých míst je například kostnice v Nížkově či stará polenská škola, jejíž třída v podobě z roku 1866 se objevila v Lotrandovi a Zubejdě.



A které snímky letos diváci uvidí i se záběry z Vysočiny? Na počátek roku je ohlášená premiéra Dětí samotářů režisérky Olgy Dabrowské. Film velmi volně naváže na kultovní Samotáře z roku 2000. Natáčelo se mimo jiné ve Skalákově mlýně na Třebíčsku, který patří disidentovi Miroslavu Skalákovi Skalickému. I on by se měl v několika záběrech objevit. Z herců se natáčení zúčastnila Klára Pollertová se synem Josefem Trojanem, Jaroslav Plesl, Tomáš Hanák a lesbický pár si vystřihly Vanda Hybnerová s Ivanou Chýlkovou.

Na podzim má vstoupit do kin Čertí brko, o kterém se mluví jako o hlavní vánoční pohádce sezony. Jde o snímek režiséra Marka Najbrta. Tvůrci avizují, že příběh diváky zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti pečlivě monitoruje místní pekelná pobočka. Točilo se také na hradě Ledeč nad Sázavou. Do role Lucifera byl obsazen Ondřej Vetchý, dále se objeví Jan Cina, Judit Bárdos, Jan Budař či Marek Daniel.



A třebíčská rodačka Beata Parkanová, která vyrůstala ve Velkém Meziříčí, natočila právě v Meziříčí a dále v Jihlavě svůj celovečerní debut Chvilky. Příběh, strukturovaný do „chvilek“, je o hledání sebe sama hlavní hrdinky Anežky. Do této role režisérka obsadila Jenovéfu Bokovou.

Její matku hraje Alena Mihulová, otce Martin Finger, babičku Jaroslava Pokorná, kterou diváci znají zejména jako Antonii z Okresního přeboru. Zajímavostí je, že o roli dědy nějaký čas uvažoval nedávno zesnulý Jan Tříska, režisérce napsal pozitivní komentář ke scénáři. Nakonec však kvůli komplikovanému cestování přes oceán účinkování ve filmu nepřislíbil. Film má jít podle producenta Viktora Tauše do kin na konci léta.

Některé další snímky či TV seriály, jež vznikly i na Vysočině (místo, rok natáčení)

Postřižiny (Dalešice, Počátky - 1979)

Všichni dobří rodáci (Bystré u Poličky - 1967)

Pyšná princezna (Telč - 1952)

Jan Hus (Třebíč – 2015)

Návštěvníci (Pelhřimov – 1981)

Dobří holubi se vracejí (Želiv – 1987)

Jak se budí princezny (Orlík u Humpolce, Roštejn, Telč – 1977)

Četnické humoresky (Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Bobrová, Jimramov, Boňov, Tasov - od 1998)