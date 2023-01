Dálniční most u Švihova se opraví, památkáři ale chtějí, aby vypadal nedokončený

Historický obloukový dálniční most na silnici třetí třídy u nádrže Švihov na Pelhřimovsku se dočká opravy za devadesát milionů korun. Most je na seznamu kulturních památek. Práce na něm začnou ve druhém čtvrtletí letošního roku. Uskuteční se za provozu jen s omezením maximální rychlosti. Požadavkem památkářů je, aby most i po opravě vypadal jako nedokončený.

Most u Vojslavic. | Foto: Se souhlasem ŘSD

Opravy cenného mostu financuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Jedná se o takzvaný dolní obloukový dálniční most u Vojslavic z let 1939-1950, který v době výstavby překlenoval údolí Želivky a byl plánován jako součást páteřní dálnice mezi Prahou a Brnem. Jeho výstavba byla přerušena v roce 1942 v důsledku válečných událostí a podruhé v roce 1950 těsně před jeho dokončením z důvodu politického rozhodnutí,“ popsal osud mostu mluvčí ŘSD Martin Buček. Oprava historického mostu u Vojslavic není jednoduchá a podléhá požadavkům památkářů. Plány ŘSD na Vysočině: práce na přivaděči i obchvatu Jak vysvětlil Buček, památkáři požadují zachovat podstatu památky. Zejména „stav nedokončenosti“ mostu, který je pro něj charakteristický jako svědectví stavebního vývoje uplynulých let. „Cílem opravy je zachovat stavbu za přispění co možná nejmenších zásahů do vlastní konstrukce, avšak při zachování požadované odolnosti, stability a trvanlivosti díla,“ zdůraznil Buček. Některé části mostu nevalné kvality pocházející ze 70. let, kdy se stavěla dálnice D1, odborníci nahradí novými replikami. „Jedná se zejména o obě vložená mostní pole, zábradlí a dále pak křídel opěry mostu. Konstrukce ale nesmí být narušena,“ upozornil Buček. Jak Vysočina sponzoruje prezidentské kandidáty: Nerudová má z Humpolce milion V rámci stavebních prací je podle Bučka nutné zajistit pravé křídlo jedné z opěr mostu, osadit nové mostní závěry, vyměnit některé části vybavení mostu. Změnit způsob odvodnění vozovky na mostě. Opravit je nutné i dláždění pod mostem. ŘSD dostalo šest nabídek od stavebních firem a podle Bučka vybralo finančně nevýhodnější od společnosti Poor.

