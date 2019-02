Jihlava, Telč – „Léto je pro tyto projekty jako stvořené. Jak pro tvůrce, tak pro diváky. Je půvabné za letního večera potkat divadelní obrazy zasazené v krajině, slyšet živou hudbu, prostě mít zážitek pod širým nebem.“ Tak popisuje letní divadelní projekty, které se chystají v Jihlavě i v Telči, organizátor a herec Horáckého divadla Jihlava Jakub Škrdla. Těšit se na ně můžete v červenci a v srpnu. A kdo chce, může se rovnou zapojit.

Proč letní divadelní dílny vznikly?

Letní divadelní projekty mají své kouzlo. Je to místo pro setkání, sdílení společného tématu, soustředěná práce, ze které vás nevytrhuje každodennost. Pro výtvarníky je to zkušenost plná nových materiálů, postupů, technologií. Pro muzikanty a divadelníky je to setkání, výměna zkušeností a třeba poznání toho, čím vším se ta bezedná nádoba, co se jmenuje divadlo, dá plnit. Hlavním bodem je tvorba a radost z ní, a k tomu ještě hledání a nalézání toho, co člověk vytvoří. Léto je pro tyto projekty jako stvořené. Jak pro tvůrce, tak pro diváky. Je půvabné za letního večera potkat divadelní obrazy zasazené v krajině, slyšet živou hudbu, prostě mít zážitek pod širým nebem. Podobných divadelních projektů u nás probíhá celá řada, my jsme zažili v roce 2001 s divadlem Continuo Kratochvílení v Jižních Čechách. Tradice letních divadelních dílen Continua je veliká, vloni se jejich dílna uskutečnila už podvacáté v malebném prostředí zámku Kratochvíle u Netolic. Tam někde je počátek našich letních dílen. A pořád je v nás ta touha, vůle a chuť něco podobného znovu zažít, znovu zrealizovat.



Kdy to tedy všechno začalo?

Divadlo T.E.J.P. jsme založili v roce 2001 a od té doby se věnujeme letním divadelním projektům. S divadlem De facto mimo jsme zrekonstruovali sestup kejklíře Saltimbanga z věže kostela svatého Jakuba ke kašně Amfitryté na Masarykově náměstí a byl z toho milý třídenní festival. V Opavě jsme v rámci festivalu Bezručova Opava zdivadelnili 30 kilometrů železniční tratě, diváci seděli ve vlaku a s ubíhající krajinou sledovali příběh vyprávěný obřími slámovými loutkami a maskami. Opět s divadlem De facto mimo jsme v roce 2007 vytvořili projekt u příležitosti založení jihlavské zoologické zahrady, v roce 2011 a 2012 jsme letní divadelní dílny realizovali – spolu s divadlem DIOD - na statku v Loučkách u Vílance. A pokračujeme pořád dále.



Máte tedy bohatou tradici. Jaký bude rok 2018?

Divadlo na Staré plovárně chystáme s divadlem DIOD letos potřetí. Některé dílny už probíhají v červnu. A to dílna jevištního pohybu a písňová laboratoř v Sokole Jihlava a v divadle DIOD. Ale ta soustředěná čtrnáctidenní práce začíná 21. července a vrcholí třemi plenérovými představeními 3. – 5. srpna na Staré plovárně. Díky spolupráci s městem Telč a Panským dvorem Telč pak představení, které vznikne na Staré plovárně, „přeneseme“ na Štěpnický rybník a v rámci tradičního historického víkendu v Telči je ještě dvakrát zahrajeme ve dnech 17. a 18. srpna. Aby se nám to podařilo, otevíráme na Panském dvoře v Telči divadelní dílnu, která probíhá od 10. 8. do 18. srpna.

Je letní projekt pro každého?

Určitě ano. Dílny vždy byly a jsou otevřené veřejnosti, zúčastnit se může každý, kdo má chuť a čas. Ten, kdo chce objevovat a zkoušet něco nového. Základní tým Divadla na Staré plovárně je už tradičně postavený na lidech z divadla TEJP, divadla DIOD, spolupracujeme s divadelníky z třešťského divadelního souboru Karla Čapka, s herci a techniky Horáckého divadla Jihlava, s herci NaKop tyjátru Jihlava, s žáky literárně-dramatického oboru ZUŠ Jihlava, zapojují se ochotníci ze Stonařova, spolek VOSA i studenti vysokých uměleckých škol (JAMU, filmová škola Zlín). Pro příští ročníky připravujeme spolupráci s divadelníky z Finska a Estonska. To, že letošní ročník bude, je důkazem toho, že vůle a chuť to znovu zkusit trvá. Vnímáme, že Jihlava má Divadlo na Staré Plovárně ráda. Diváci si představení v široké letní nabídce umějí najít a podporuje nás i samotné město.



Co mají udělat lidé, kteří se chtějí projektu zúčastnit?

Na www.tejp. cz je vyvěšená přihláška. Již v červnu probíhají setkání základního týmu a jsou otevřené dílny v Sokole Jihlava a v divadle DIOD. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách.



Případné účastníky i diváky jistě zajímá, o čem bude letošní ročník.

Ta letošní Stará plovárna má krásné téma. Lidová píseň. Listujeme sborníkem českých a moravských písní Františka Sušila. Letos si totiž připomínáme 150 let od jeho úmrtí. Listujeme sborníkem sebraných písní Míly Brtníka Písně z Vysočiny, dotýkáme se písní ukrajinských, běloruských, polských, a skládáme z nich příběh. Ale ty písně to vlastně dělají za nás. Mají v sobě pokoru, hloubku, moudrost, věčnost a řád a o tom chceme vyprávět. O zázracích, jako je jaro, léto, podzim a zima, jako je ráno, poledne a večer, jako je mládí, dospělost, stáří a smrt. O zvycích a obyčejích, svátcích, víře, a proti tomu chceme vyprávět o neřádu, který je nám lidem tolik vlastní a který tolik rezonuje se žhavou současností 2018. Již potřetí nás hudebně doprovodí kapela Bee Band Přemka Hrubého, lidové písně pro vokální zpracování aranžuje a korepetuje František Křepela ve spolupráci s Pavlou Vavrdovou a Katarínou Ruschkovou. Pohybovou dílnu v červnu otevírá Tereza Benáková a Radmila Krásenská, výtvarnou dílnu povede výtvarnice Lucie Konopíková a Kristina Patková.



Měsíc s rodinou v maringotce a dny plné divadla. Co všechno to obnáší?

Má to svůj půvab. Rodina se stane součástí té velké rodiny - týmu, ve kterém vládne atmosféra podobná té ve filmovém štábu a kde je společným jmenovatelem premiéra. Ten termín je jako zlom letopočtu. Doba před a doba po. Tvorba má své úspěchy, z nich je radost, a neúspěchy, z těch je zase zkušenost. To, co je důležité, je setkání s lidmi a sdílení společných zážitků.