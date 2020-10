/ANKETA/ Smířený s výsledkem voleb byl už předem současný hejtman Jiří Běhounek, nestranník za ČSSD. Nyní nevylučuje ani svůj odchod z krajské politické scény.

Současný hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek u voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina a do Senátu ve volebním okrsku č. 7 v Pelhřimově. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Podle něj by měl povolební vyjednávání zahájit vítěz, tedy hnutí ANO. Je ale v nelehké situaci. „Je to přesně, co jsem říkal a nikdo mi nevěřil. Bude tu těžký vytvořit nějakou vládu, protože budeme mít všichni stejně. A je to téměř,“ řekl Běhounek.