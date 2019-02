Golčův Jeníkov – Nebezpečnou křižovatku nemá v současné době na Havlíčkobrodsku jen město Ždírec nad Doubravou.

Nebezpečnou křižovatku nemá v současné době na Havlíčkobrodsku jen město Ždírec nad Doubravou (na snímku). Stejné problémy trápí i Golčův Jeníkov, a to dokonce na dvou místech. | Foto: Deník/archiv

Stejné problémy trápí i Golčův Jeníkov, a to na dvou místech. Konkrétně se jedná o křižovatku silnic z Golčova Jeníkova ve směru na Ledeč nad Sázavou a také o vjezd na obchvat při jižním okraji města nedaleko areálu společnosti Houfek.

„Na začátku letošního roku se na křižovatce silnice z Golčova Jeníkova do Ledče nad Sázavou a obchvatu Jeníkova odehrály dvě velmi vážné dopravní nehody. I kvůli nim jsme si s místostarostou znovu položili otázku, zda by tuto křižovatku nebylo možné nějakým lepším způsobem upravit," konstatoval starosta města Vlastimil Marušák.

Jak vysvětlil, nebezpečnost křižovatky spočívá především v tom, že je umístěná bezprostředně u nájezdu na most a při přejíždění obchvatu nebo při nájezdu na něj není na most vidět kvůli mostním svodidlům. „Řidič musí vjet až do křižovatky, aby se přesvědčil, zda z mostu někdo přijíždí, nebo ne. Dalším velkým záporem křižovatky je to, že na ní nejsou zbudovány řadicí pruhy pro řidiče, kteří chtějí vjet na obchvat," popsal starosta konkrétní situaci.

V letošním roce se tam odehrály dvě vážné nehody, v loňském roce tam byly nehody tři. Za uplynulých pět let to je celkem devět nehod. „Pokud sečteme nehody za pět let i na horním nájezdu směrem k firmě Houfek, dojdeme k přesně stejnému číslu. Dole bylo nehod méně a téměř všechny souvisely s opravou obchvatu," podotkl starosta.

Podle čísel to tedy vypadá, že stejně nebezpečná místa jsou na obchvatu hned dvě. Prvním kritickým bodem je nájezd do Golčova Jeníkova za Olšinkami směrem k firmě Houfek a druhým křižovatka se silnicí na Ledeč. Na obou křižovatkách došlo zhruba k deseti nehodám za pět let.

„Křižovatka na Ledeč však vzbuzuje více emocí právě pro svou nebezpečnou podobu. Hned v únoru jsme odeslali dopis na Ředitelství silnic a dálnic a vyzvali jsme ho k obnově jednání o podobě křižovatky a především o podobě dopravního značení na obchvatu. Pokusíme se dosáhnout zvýrazněného značení a označení celého úseku jako úseku častých dopravních nehod," navrhl možné řešení starosta Marušák.

Jeníkovská radnice dále kompetentní osoby požádala, zda by bylo možné celou křižovatku rekonstruovat v rámci úprav silnice z Golčova Jeníkova přes Ledeč až k dálnici D1.

„Zatím jednání neproběhlo, nevím tedy s čím pracovníci Ředitelství silnic a dálnic přijdou. Nebude to však zdaleka první jednání o této křižovatce, a proto moc nevěřím tomu, že bychom přišli na nějaké nové a rychle realizovatelné řešení," povzdechl si starosta a dodal: „Proto jsme se za město rozhodli, že necháme otevřený podjezd křižovatky a pokusíme se ještě více u něj prořezat zeleň, aby byl lepší rozhled směrem k Ledči. Při nájezdu na obchvat, by měli řidiči zvážit, zda by nebylo lepší využít jinou křižovatku – buď nahoře u firmy Houfek, nebo dole." Na výsledky jednání radnice v Golčově Jeníkově zatím čeká.

A jak to vypadá s nebezpečnou křižovatkou U Lázničků ve Ždírci nad Doubravou, kde v minulosti došlo také k řadě vážných havárií? Problémy by tam měla vyřešit světelná signalizace.

„Po několika letech snažení a jednání nám svitla naděje, že se konečně dočkáme světelně řízené křižovatky," sdělil ždírecký starosta Jan Martinec. Podle něho se tak stalo díky iniciativě poslance Karla Černého a vedení Kraje Vysočina.

„Díky tomu přislíbil první náměstek ministra dopravy zajištění finančních prostředků v objemu asi 3,5 milionu korun na pořízení a instalaci realizaci semaforů. Rada města se pak zavázala, že Ždírec zajistí projekt řešení dynamicky řízené křižovatky," dodal Martinec.