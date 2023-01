Volební účast ve Žďáře byla přes osmasedmdesát procent. Petr Pavel získal 43,58 procenta hlasů, Andrej Babiš 27,09 procenta hlasů. Pro starostu Martina Suchého je to malá záhada. „Výsledek voleb mě překvapil. Jak znám naše obyvatele a jejich názory, překvapuje mě, že je to zrovna Petr Pavel, kterému dali nejvíc hlasů,“ zamýšlí se starosta. Pavel vítězí s převahou podle volebních statistik hlavně v „bohatších“ krajích jako střední Čechy, Praha a jižní Morava, ve městech a velkých obcích, kde se daří podnikání.

Obec Veselý Žďár

Obec v Kraji Vysočina na Havlíčkobrodsku. Počet obyvatel 590, počet domů 216. Je tady základní a mateřská škola, obchod a jedna hospoda. V prvním kole prezidentských voleb Petr Pavel získal 43,58 procenta hlasů, Andrej Babiš 27,09 procenta hlasů.

Veselý Žďár je vesnice, kde žije něco kolem šesti stovek obyvatel. Není tu žádný významný podnikatel kromě zemědělské společnosti Agro Posázaví Okrouhlice. Je tady škola, školka, jedna hospoda a obchod. „O to je to zajímavější a říkám si, jestli to nakonec není statistická chyba,“ míní starosta a dodává, že v obci nežije ani větší počet lidí, kteří mají nebo měli něco společného s armádou.

Předpoklad, že v obci, kde zvítězil tak výrazně Petr Pavel, visí jeho plakáty na každém rohu, je omyl. Z obecních plakátovacích ploch se usmívají jen dvě tváře. Politik Pavel Fischer a herec Miroslav Donutil. Volební výsledek prvního kola voleb je překvapení zřejmě i pro některé obyvatele Veselého Žďáru, ale komentovat ho do Deníku odmítají.

Jak vysvětlují, je kolem prezidentských voleb moc nenávisti. Nechtějí, aby je za jejich názor někdo urážel, zesměšňoval nebo jim posílal vulgární vzkazy. Další, kteří se o názor podělí, odmítají fotografie i rozhovor na kameru. „Kandidátů bylo na výběr moc málo a lidé u nás volí hlavně emotivně. Jak se jim kdo líbí. Nechtějí si připustit, že do budoucna se nám to může vymstít,“ myslí si jeden z místních, mladík Zdeněk. Nad volebním výsledkem vrtí hlavou starousedlík Jiří Kubát. „Bydlím ve Ždáře deset let, ale proč u nás vyhrál Pavel, netuším,“ říká živnostník.

Trochu jasno vnáší do volební záhady ředitel místní školy Kamil Kučera. „Myslím, že počet kandidátů nedává velký výběr. Tak si ve Žďáře asi řekli, že zvolí to, co jim připadá lepší než průměr. Roli tady asi hraje i fakt, že se do obce stěhují mladé rodiny z Havlíčkova Brodu. Ty už mají jiné názory než starousedlíci,“ vysvětluje ředitel. Mezi mladými, kteří se do obce přistěhovali, je například Pavel Mazánek. S názorem ředitele však moc nesouhlasí. „Nevím, proč zrovna u nás Petr Pavel tak výrazně vyhrál. O věku to asi není. Zřejmě každý volí podle toho, co je mu nejbližší,“ myslí si sportovec. Jen pro upřesnění, v posledních prezidentských volbách se ve Veselém Žďáře dařilo Miloši Zemanovi, i když poměrně těsně. Získal 53,13 procenta hlasů, jeho sok Jiří Drahoš 46,87 procenta.