Snímky jsou z obce na Jihlavsku, pro kterou k oslavám sedmi set let od založení natočil zdravici sám Karel Gott. Originálně pojatý e-mail uspěl další rok také v celorepublikové soutěži Zlaté pero. Porota ocenila nápad a především výborně napsaný text originální žádosti. „Nikdy jste v X (jméno obce - pozn. red.) nevystupoval a asi ani nebudete, poněvadž naše obecní kasa je furt prázdná,“ napsal například Zdeněk Buchtela, ale ujistil Mistra, že z případné audio zdravice by lidi v této obci žili dalších sedm set let.