I v největším nákupním centru na Vysočině, v jihlavském Cityparku, mělo dnes vypuknout nákupní šílenství. Vládní nařízení ho ale podstatně utlumila, třebaže nejsou prostory úplně liduprázdné. „Máme aktuálně otevřených pětadvacet obchodů, jde především o potraviny, drogerie, lékárnu, banky, mobilní operátory, trafiky, domácí potřeby, optiku a dalších celkem deset výdejen e-shopů,“ jmenuje manažerka centra Eva Blažková. „Seznam otevřených prodejen a výdejen průběžně aktualizujeme na našich webových stránkách,“ dodává.

V praxi je tedy několik obchodů otevřených, jiné mají mříže stažené. V některých z nich je možné si alespoň vyzvednout zboží objednané přes internet, někde funguje servis nebo reklamace, jinde ani to ne. Je to paradox, ve zhasnutých obchodech lze sledovat nespočet hesel jako sleva, výprodej a číslice blížící se sto procentům. Zbytečně.

Ráno, pondělí 28. prosince v obchodním domě Kaufland Havlíčkův Brod. Zákaznice se natáhla i přes igelitovou pásku a uložila do košíku sešit pro dítě. Situace u pokladny následuje:



- Ne, tohle vám nemůžeme prodat.

- Proč? Já to potřebuji pro dítě domů na učení!

- Je mi líto, ale nemůžeme.

- Tak kde ten sešit koupím?

- Teď asi nikde.

- Bože, to je kretenismus

V některých obchodech není ani personál, jinde je. Někde se kolegové baví, jinde se věnují papírování. Po předvánočním shonu jsou rádi, že si mohou vydechnout. „Počet lidí loni a letos touhle dobou? To se nedá srovnávat,“ potvrzuje jeden z prodavačů zpoza mříže chvíli poté, co předal jeden z balíčků objednaných s předstihem.

Mezi lidmi bloumajícími mezi obchody je i zklamaný mladík. „Chtěl jsem k Vánocům peníze, že si dneska koupím boty. Ale nepůjde to, tak to asi risknu a objednám je přes internet. Snad mi budou sedět,“ doufá. Do nákupního centra šel také proto, aby si u mobilního operátora nechal zmenšit SIM kartu. To se podařilo, třebaže u jednoho z nich byla několik metrů dlouhá fronta.

Dodržování vládních opatření namátkově kontrolují i strážci zákona. „Zatím tyto kontroly probíhají tak, jak probíhaly kontroly všech opatření," sděluje v pondělí kolem poledne mluvčí policie Dana Čírtková a vzápětí dodává: „Zatím nemáme žádné signály, že by nějaké problémy někde byly."

Lidé na sociálních sítích si pak ze situace dělají legraci. Kdo je prý z toho všeho zmatený, může se aspoň opít. Alkohol se totiž prodává nadále.