Letos to bude to čtyřicátý ročník festivalu Prázdniny v Telči, v městě si také připomínají sto let od narození malířky Míly Doležalové, sto let od založení dechovky v Telči, sto dvacet let od zahájení provozu na trati Telč – Slavonice a hlavně třicet let od zápisu prvních měst Prahy, Českého Krumlova a Telče na seznam UNESCO. Proto do Telče přijely i folklorní soubory Kytice z hlavního města a Růže z jižních Čech. Doplnil je soubor ze Šaľy. Předvedly se také děti.