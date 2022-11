Dvojice následně prozradí, že se na soutěž připravovala pět dní, každý pokrm tak trénovala dva tři dni, než to bylo ideální. Tereza pak doufala, že budou do trojky, David trošku pomýšlel i na první místo. I přesto, že vaření nebylo bez chyb. „Ne vše bylo perfektní, ale,“ zastaví se při rozhovoru dívka a záhy dodá: „Dostali jsme se na první místo.“ A rozesměje se.

Na druhém místě končí obhájci loňského vítězství, Martin Havlíček a Věra Schusterová z Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Ač se dívka při gratulacích usmívá, zklamání v její tváři je jasně patrné. „Trošku zklamaní jsme, ne všechno se nám povedlo, ale pořád je to velký úspěch. Jsme rádi, konkurence byla velká, ale první místo je první místo,“ bude pár minut poté říkat sympatická dívka Deníku na dotaz, jestli převládá zklamání nebo radost z druhého místa. Učitel Daniel Toman je však na své žáky hrdý, mluví dojatým hlasem.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Na světovém finále v Remeši tak budou příští rok v březnu vařit studenti z Jihlavy, Martin Havlíček si to zkusil letos a kolegům z Jihlavy věří. „Myslím si, že podmínky zvládnou perfektně. Připraveni jsou moc dobře a jídlo dneska měli moc pěkné,“ předvídá a pak jde spolu se svým týmem vítězům poblahopřát. „Mně už to začíná docházet, my vyhráli,“ říká najednou v slzách Tereza Urbánková, kterou každou chvíli někdo objímá. Podporu přátel má i David Lukačko, ten nese trofej za první místo ukázat hloučku svých kamarádů.

Mezi soutěžícími a porotci se proplétá Dmytro Pavliuk a nechává si podepisovat diplom za třetí místo. To získal spolu s Pavlínou Svobodovou pro ISŠ Slavkov u Brna. Hoch z této dvojice je největším šoumenem dne, při vaření se pohupoval v tanečním rytmu a přijímání gratulací od poroty bylo v jeho podání více než srdečné.

Cenu za týmovou spolupráci si odváží studenti Labské střední průmyslové školy Pardubice, cenu za sladký pokrm berou studenti Střední školy Brno, Charbulova a nejlepší slaný pokrm byl ten od studentů Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou.

Radost z výsledků soutěže konané v rámci Gurmet dne s Krajem Vysočina neskrývá ani hejtman Vítězslav Schrek. „Pro mě jsou obrovští vítězové ve všech osmi týmech, které tady dnes vařili. To, že mezi prvními třemi nejlepšími jsou dva týmy z Vysočiny a první jsou Jihlaváci, mě samozřejmě moc těší. Je to důkaz toho, že máme na našich školách talentované studenty,“ usmívá se.

A co postavit se po bok studentů a zkusit také něco uvařit, troufl by si? „Určitě ne. V oblasti vaření jsem hodně špatný, všeobecně se to o mě ví a o to větší obdiv mají studenti za to, co předvádí. To je pro mě něco neuvěřitelného,“ opakuje slova chvály k mladým kuchařům.