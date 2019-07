Pořadatelem je spolek SFK Avalon a dobrovolníci z řad fanoušků, takže se rozhodně nejedná o akci slibující zbohatnout. Festival trvá deset dnů, nabízí bohatý výběr programů, které se odehrávají jak v kulturním domě Junior, tak i v sokolovně, kině a sportovní hale. Organizátoři nabízejí videohry a společenské stolní hry, taneční hry, hry miniatur, RPG a samozřejmě bohatý výběr filmů s tématikou sci-fi, hororu a fantazy. V době konání festivalu se do Chotěboře sjíždějí tisíce lidí z celé ČR i zahraničí.

Připravit 24. ročník Festivalu fantazie bylo letos obzvlášť náročné. „Začátek rekonstrukce DDM Junior se sice posunul díky domluvě s paní ředitelkou a jejím týmem, ale ZŠ Smetanova poskytla omezenou spací kapacitu kvůli rekonstrukcím a gymnázium nám kvůli naplánovaným pracím nemohlo nabídnout náhradu; hotel Vysočina opravuje čtyři pokoje a my sami v hotelu Fantazie také rekonstruujeme do poslední chvíle,“ popsal krušné začátky letošního festivalu hlavní organizátor ředitel festivalu Václav Pravda, který, jak v minulosti prozradil se k pořádání festivalu rozhodl jen tak pro zábavu. K tomu je třeba připočítat dopravní omezení v okolí Chotěboře a souběžný program dalšího Festivalu fantazie v Ostravě dotovaného tamní samosprávou. I tak nabídl letošní festival nadupaný program.

Pro návštěvníky byla v provozu třeba obrovská deskoherna poskytující útočiště těm, kdo se chtěli seznámit s novinkami mezi stolními hrami, zahrát si oblíbené hry s novými spoluhráči, zahrát si turnaje o ceny. Videoherna v chotěbořské sokolovně nabídla několik desítek počítačů a konzolí pro automobilové hry, hudební a taneční hry, včetně brýlí ke sledování virtuální reality. K tomu kino promítalo přes 50 sci-fi, fantasy a hororových filmů za uplynulý rok. Včetně skoropremiéry hororu Annebelle 3, digitalizovaného filmu Cesta do pravěku a včetně premiér hororové komedie Mrtví neumírají a marvelovského filmu Spider-Man: Daleko od domova.

Vrcholem festivalu byl ohlášený kostýmový ples s bohatým programem. Festival dává neomezený prostor fantazii svých fanoušků, kteří na festival přijíždějí někdy v kostýmech svých oblíbených hrdinů z filmu či seriálu, kterými se cítí být, aniž by riskovali, že se jim bude někdo posmívat. Jiří Marek z Brna obdivuje hrdiny kultovních Hvězdných válek. „Nejsme žádní cvoci co věří na UFO. Pro nás je to zábava a realx,“ prohlásil Jiří.

„Festival fantazie je pověstný jako jeden velký dav bláznů napříč celým spektrem. Nezáleží na tom, jak moc barevná je vaše paruka nebo číro, jak moc výstřední je váš čarodějnický plášť, či druidské roucho, jak moc nestoudné jsou vaše kožené šaty, ani jak šílené je vaše tetování, boty a make- up, ani jak moc vám cuká oko. Tady jste vítáni," zhodnotila festival jeho nadšená příznivkyně Vendula Voborníková.

Ani letos nechyběli zajímaví hosté. Pořadatelé zvali například spisovatele Jaroslava Mosteckého, autora trilogie Vlčí věk. Příběh z doby, kdy Evropu ovládali Vikingové. Kdy se národy a bohové starého světa střetávali s nástupem nové civilizace. Festival ohlašuje často i známé umělce a herce ze zahraničních seriálů jako třeba Colin Ferguson, známý fanouškům fantasy ze seriálu Heuréka – město divů či Philippe Coriant, což je francouzský výtvarník, jehož cílem je umělecké ztvárnění přírody ve všech jejích projevech: mýty a legendy, symbolismus a spiritualismus.

Na druhé straně je fakt, že Festival fantazie, který žije už skoro čtvrt století navzdory různým překážkám, nemá na růžích ustláno. Obyvatelé Chotěboře ho vnímají se smíšenými pocity. Svůj podíl na tom mají stížnosti na rušení nočního klidu, podle pořadatelů ale často způsobené místní mládeží, která nemá s festivalem nic společného. Roli hrají také emoce, které v místních vyvolává pohled na davy mladých lidí vystrojených často ve velmi bizarních kostýmech.

I tak chotěbořský Festival fantazie lze považovat za světový unikát. Co do počtu dnů je pravděpodobně nejdelší svého druhu na světě, ojedinělý je také počet pořadů, které jsou rozčleněny do úctyhodných víc než padesáti různých tematických linií.