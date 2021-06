Specializuje se především na prodej mléka. „Dříve jsem měl asi deset krav a dodával pro mlékárny, ale výkupní ceny byly příliš nízké, takže se práce okolo nevyplatila . Zvažoval jsem co dál a když se mi podařilo vyřídit všechny povolení, povedlo se mi sem získat mlékomat,“ vzpomíná Fukal.

Čerstvé mléko si lidé mohou koupit téměř kdykoliv. Litr stojí patnáct korun. „Na začátku to byl obrovský boom, chodil jsem mléko doplňovat třeba třikrát denně. Teď se to ustálilo a máme pravidelné odběratele. Jsem spokojeným protože se mi daří prodat vše, co mých pět kravek vyprodukuje. Tři z nich jsou momentálně na vrcholu dojení, protože jsou tři měsíce po otelení. Mléka je hodně, průměrně nadojím pětadvacet litrů za den. Ale za nějaký čas to zase o něco klesne,“ pochvaluje si farmář.

Statek Račice u Hrotovic



- mléko se prodává do vlastních nádob

- litr stojí 15 Korun

- automat nevrací mince

- mlékomat stojí v obci naproti kostelu

Jednou z výhod mléka v automatu je, že není nijak pasterizované. „Předtím, než jde do mlékomatu, je pouze zchlazené na čtyři stupně Celsia. Čerstvé mléko je tučnější a na tuk se váže chuť, takže bych řekl, že je i chutnější. V automatu je pak maximálně den, protože obden jej kompletně čistím a vše proplachuji. Pro mléko si jezdí i několik sýrařů a například v Oslavanech je komunita arménských rodin, která si z mléka dělá vlastní sýry. ,“ poodhaluje Jakub Fukal.

Alžběta, Julie, Rozárka, Kopretina a Zita, tak se jmenují místní dojnice. „Moje nejoblíbenější je Alžběta. Každé stádo má jistou hierarchii. Jde poznat dominantní kus, chodí třeba první ke krmení a pase se, kde zrovna chce. V tomhle stádě je to právě Alžběta Jinak jsou krávy ve stáji na volno, mohou si chodit jak se jim zachce. Máme tam stlané podestýlky, kde si mohou lehnout do čisté slámy. Ve stáji mají i drbadlo, aby měly veškerý komfort,“ ukazuje Jakub Fukal.

Čerstvé mléko by Jakub Fukal doporučil každému. „Nebo těm dospělým, kteří jsou schopni trávit laktózu. Hlavní je nebát se a mléko alespoň ochutnat. Náš statek podléhá kontrole veterinární správy. Mléko je pravidelně testované a tak nehrozí, že by bylo závadné nebo špatné,“ vysvětluje farmář a učitel Jakub Fukal.

Je to životní styl

Péče o statek a dobytek je tak trochu rutina. „Vždycky říkám, že je to životní styl, nejde to brát jako práci. Den začíná a končí ve stáji. Začíná se krmením, dojením, úklidem a odpoledne pak to samé. Je potřeba navážet balíky a mezitím spoustu jiných úkolů,“ usmívá se farmář.