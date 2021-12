V současné době se zdá, že se trochu vytrácí duch Vánoc. Lidé utrácí peníze, které nemají, za věci, které nepotřebují. V podstatě celý prosinec někam spěchají. Máte recept, jak tento trend změnit? Myslím, že jednoduchý recept na to není. Vychází to vždy z toho, jak je člověk založený. Pokud má nějaký hlubší základ, může se o něj opřít a získat stabilitu. Pokud ho ale celý rok nemá, pár dní před Vánoci ho nevybuduje. Ale je dobře připomínat, že doba adventní byla původně doba tichá, kdy se měl člověk zastavit. Bylo více tmy, méně světla, lidé měli přemítat o sobě, o životě a o tom, co je čeká, až život skončí.

Jakub Tůma



* Je mu 32 let, narodil se v Třebíči

* Studoval Katolické gymnázium v Třebíči a poté na Cyrilometodějské teologické fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci

* Prvním místem jeho působení byla farnost u kostela sv. Tomáše v Brně

* Nyní je na první samostatné farnosti v Lukách nad Jihlavou

* Spravuje také farnost Vysoké Studnice

* Má rád přírodu, hory a snaží se čas v přírodě trávit s přáteli

* Oslovil ho citát: „Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.“

Pevný základ, tím myslíte rodinu?

Pro nás jako pro křesťany je to Bůh. Každý tomu může říkat jinak, ale je důležité hledat hlubší ukotvení, hlubší smysl života.

Co se aktuální situace týká, čekají nás už druhé Vánoce s koronavirem. Jak vnímáte letošní advent?

Letošní advent je o něco radostnější než ten loňský, kdy bylo vlastně úplně všechno uzavřené a změnilo se to až na poslední dny. Pro nás jako pro věřící je důležité, že můžeme slavit bohoslužby a mít advent takový, jak jsme zvyklí. Akorát tedy máme při bohoslužbách roušky.

Napadá mě, není všeobecné zklidnění a karantény, kdy jsou rodiny společně doma, v souladu s křesťanskými zásadami, s těmi původními Vánoci, o kterých jste mluvil?

Myslím si, že to může v něčem napomoci. Ale tím, že jsou rodiny doma kvůli karanténám, může to být ještě větší nápor a stres, než kdyby chodily děti do školy a dospělí do práce.

Během pandemie se nejen církevní akce přesunuly na internet a televizní obrazovky. Komunikuje církev i nadále digitální formou nebo se následně vše vrátilo do starých kolejí?

Urychlilo to vývoj, který už tu byl. Některé farnosti už dříve vysílaly bohoslužby online, přibylo jich a většinou v tom pokračují. Zaznamenal jsem, že během adventu se pořádají i duchovní obnovy nebo přednášky online. Jsou i různé kurzy, to dříve nebylo.

Není online prostředí problém pro starší farníky, kteří si s počítačem moc nerozumí?

Myslím, že to není pravda, že by si staří lidé nerozuměli s počítačem. Záleží na typu člověka. Jsou důchodci, kteří jsou na internetu velmi aktivní. (úsměv)

Půlnoční mše do kostela každoročně přitáhne i věřící, kteří pravidelně na mše nechodí. Nebylo by v současné situaci lepší, kdyby lidé tento svátek prožili doma?

Do kostela může přijít každý, kdo to uzná za vhodné. Nikoho vyhánět nebudeme.

Je třeba v Lukách reálné udělat půlnoční mši venku?

Tuto variantu jsme před rokem zvažovali. Vím, že některé farnosti to tak měly, ale nakonec jsme se loni rozhodli udělat dvě bohoslužby místo jedné a tím vyřešit nedostatek místa. Reálné by to určitě bylo.

Závěr roku svádí k bilancování. Loučtí farníci letos přišli prakticky jen o ples. Farní den byl na podzim, farní tábory také byly. Nakonec tedy vše dopadlo dobře?

Myslím si, že ano. U Farního dne jsme do poslední chvíle váhali, jestli bude. Na konci září nám ale přálo počasí, tak se mohl konat. Uvidíme, co přinese další rok.

Chystáte farní ples?

Měl být 22. ledna, ale v tuto chvíli nevíme, jak to s ním bude. Přípravy jsou pozastavené a jednáme o tom, že by se ples posunul na jiný termín.

Kromě toho se letos na státní svátek 17. listopadu konala pouť po kostelech loucké farnosti. Celý den mrholilo, ale co vím, například starosta Nového Veselí byl z té akce nadšený. Byly další ohlasy podobné?

Ano, byla to akce, která vznikla poměrně spontánně, a podařila se. Celý okruh, který měl dvaatřicet kilometrů, ušlo pět lidí. Během pouti se postupně připojilo asi třicet dalších, bylo to nad naše očekávání.

Kudy trasa vedla?

Pouť začínala požehnáním v louckém kostele, pokračovali jsme do Vysokých Studnic, odtud jsme došli do Kozlova, dále do Velkého Beranova, na Bradlo, kde je kaplička, o které se moc neví, a pokračovali jsme do Petrovic, do Puklic, do Bítovčic a zpátky do Luk, kde byla závěrečná bohoslužba. Bylo to třicet dva kilometrů za třicet dva let svobody.

Jak za poslední rok a půl, co jste v Lukách, pokračují práce na záchraně kostela v Petrovicích?

Loni se podařilo za podpory ministerstva kultury, kraje a obce Puklice zrestaurovat vzácnou renesanční kazatelnu, kterou pracovníci památkové péče vysoce ocenili. V tuto chvíli jsme v přípravné fázi před velkým projektem, který by měl zahrnovat opravu střechy, odvlhčení a další práce kolem kostela. Zdá se, že příští rok budeme připravovat projektovou dokumentaci a pokud projekt vyjde, budeme pokračovat dál.

Může poslat finanční příspěvek i veřejnost?

Ano, číslo farního účtu je 1465738309/0800. Za každý příspěvek na záchranu Petrovic budeme moc vděční.

Kromě toho se Alfred Habermann snaží zachránit varhany ve Vysokých Studnicích, jaká je pomoc farnosti v jeho aktivitách?

Je pravda, že ve Studnicích vznikl spolek Život pro varhany, který se zasazuje o opravu studnických varhan. My jsme jim plně k dispozici, jejich akce podporujeme, propagujeme a nakonec se konají většinou v našich prostorách. (úsměv)

Totéž asi lze říct o adventních koncertech, které i letos zní v kostelech.

Určitě, každá dobrá aktivita se musí podpořit.

Nemůžeme nezmínit aktivitu farníků, kteří v létě víceméně svépomocí předláždili farní dvůr. To musela být náročná akce.

Tady bych chtěl poděkovat Antonínu Šedovi, který vše zorganizoval a práce také sám vedl. Proti tomu, jak dvůr vypadal, je to velká změna k lepšímu. Práce začaly koncem června a trvaly do začátku srpna. O loucké pouti bylo už dávno hotovo.

Vy jste v Lukách zhruba rok a půl. Uteklo to rychle, co říkáte?

Uteklo to rychle a vzhledem k pandemické situaci jsme se rozhodně nenudili. Každou chvíli bylo něco jinak a neustále jsme museli reagovat na nové podněty a opatření. Bylo to intenzivní a asi ještě bude.

Vy pocházíte z Třebíče a do Luk jste přišel z Brna. Dají se porovnat tyto tři oblasti, farní život tam? Všiml jste si nějakých rozdílů?

Já bych si troufl říct, že jsou to dvě oblasti, Třebíč je pořád Vysočina. Určitě je rozdíl mezi člověkem z Vysočiny a z jižní Moravy. Říká se, že to je také dáno krajinou, lidé na Vysočině jsou uzavřenější, déle se k nim člověk dostává, ale pak jsou ta přátelství trvanlivější. Na jihu Moravy jde všechno rychleji, ale pak člověk neví, jestli má ten vztah hloubku. To ale neznamená, že by lidé tam byli mělcí. Nicméně hlavní rozdíl je v tom, že jsem byl v Brně a teď jsem spíše ve venkovském prostředí. To je samo o sobě dost velký rozdíl, i kdyby to bylo v jednom regionu.

V čem jsou ty největší rozdíly?

Pro sebe jsem si vytvořil takovou teorii, že na vesnici jsou si lidé blíže, což je jejich největší výhoda i nevýhoda zároveň. (úsměv)

Co byste čtenářům popřál těsně před Vánoci?

Každému bych chtěl popřát, aby dokázal zachytit světlo Vánoc, které je především v tom, že se snažíme o trochu více než jindy myslet na druhé, darovat druhému něco a nechat se obdarovat. To bývá ostatně mnohdy těžší, než dárek někomu dát.