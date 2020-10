I letos mohou lidé vybírat mezi máslovou, halloweenskou nebo dýní hokkaido. Novinkou jsou pak špagetové dýně. „Je to takové doplnění a ozvláštnění našeho sortimentu. Moc lidí je ale nezná, a tak je tolik nekupují. Zároveň musím říct, že jsou sice dobré, ale chuťově trochu odlišné,“ přiznal farmář Martin Brož.

Svůj název si vysloužila díky přípravě. „Stačí ji rozkrojit, vydlabat a péct v troubě deset až patnáct minut. Pak se trochu poškrábe vidličkou, což ve výsledku připomíná právě špagety. Na závěr už stačí jen přidat třeba špenát, bešamel nebo nějakou masovou směs a dát do trouby dopéct,“ přidal recept na její přípravu.

Naopak halloweenské dýně lidé většinou kupují jako dekoraci. Avšak i ty se dají konzumovat. „Ochutnal jsem všechny a všechny jsou dobré. Každá odrůda má svá specifika. Vždy záleží, co z ní chcete dělat,“ přiblížil Brož.

O samoobsluze



* otevírací doba je nonstop

* hokkaido a halloweenské dýně stojí 8 korun za kilogram

* máslové a špagetové dýně vychází na 16 korun za kilogram

* lidé si vybrané dýně sami zváží a odpovídající sumu vhodí do připravené kasičky

Liší se i ceny jednotlivých odrůd. „Oproti loňsku jsme trochu zdražili. Bylo horší počasí a dýním se tolik nedařilo. Kilo máslové a špagetové tak prodáváme za šestnáct korun, oproti tomu hokkaido a halloweenské zůstaly na osmi korunách,“ informoval Brož.

Dýňová samoobsluha funguje tak, že si lidé vyberou kousky, které jim padnou do oka, zváží je a podle toho pak vhodí příslušný obnos peněz do kasičky. Většinou jsou poctiví a za svůj nákup skutečně zaplatí. „Samozřejmě, že vždy se nějaká černá ovce najde, ale stává se to minimálně. Kdybych to měl vyjádřit procenty, tak devětadevadesát zákazníků je slušných,“ prozradil Brož.

Jednou z nich je třeba Zuzana Novotná z Humpolecka. „Dýně u nás v rodině milujeme. Přivezla jsem si jich dvacet kilo, a to za pár korun,“ řekla s úsměvem mladá žena. „Určitě tento nákup všem doporučuji, protože chuťově se jim ty ze supermarketu nemohou rovnat,“ dodala.

To Jana Kudlová z Havlíčkova Brodu se do Radňova teprve chystá. „Pojedeme celá rodina, takže nejen, že já si přivezu suroviny na oběd, ale dcera bude mít svým způsobem i zážitek z tolika dýní. Moc se mi líbí ta důvěra v nás zákazníky,“ pochválila máma malé holčičky.

„Oranžové koule“ si mohou zájemci nakoupit minimálně do konce října. „Chceme vydržet co nejdéle. Až ale teploty klesnou po nulu, tak musíme skončit, protože to dýním neprospívá,“ svěřil se Brož.

Také o množství sortimentu rozhodně není nouze. „Doplňujeme tam zhruba tunu dýní denně. Přizpůsobujeme se odběru, takže někdy novou várku navážíme i dvakrát za den,“ popsal.

Dýňovou samoobsluhu Brožovi provozují druhým rokem. „Loni se nám to osvědčilo, takže bylo jasné, že budeme pokračovat. Vypadá to, že z toho uděláme tradiční součást každého podzimu,“ uzavřel Brož.