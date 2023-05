/FOTO/ Jedna lampa svítí na chodník, druhá na přechod. Takové je vysvětlení kuriózní situace v jihlavské místní části Hruškové Dvory, kde ze sebou stojí dvě lampy s odstupem jen pár metrů. Obě budou svítit stejným směrem.

Dvě lampy stojící za sebou vypadají zvláštně, technicky a podle norem je ale vše v pořádku. | Foto: Deník/Pavlína Gálová

Sloupy veřejného osvětlení vyrostly v lokalitě, kde dělníci aktuálně staví nové domy. „Je to jako bazén uprostřed moře,“ řekla na adresu menší lampy stojící v popředí Pavlína Hájková z Jihlavy. „Ale pod svícnem je největší tma, podle mě by tam měli přidat ještě jednu lampu,“ dodala ironicky.

VIDEO: Stavba obchvatu Jihlavy. Víme, od kdy budou semafory ve směru na Třebíč

Veřejné osvětlení ve městě spadá pod Služby města Jihlavy, které ale tyto lampy nestavěly. Naopak se jim podle mluvčího Martina Málka toto řešení od začátku nelíbilo. „Můžeme se bavit o tom, že to mohl být jeden projekt, lampa by pak ale musela mít větší svítivost,“ uvažoval nahlas Málek. „Esteticky to nevypadá dobře, ale technicky je to správně a splňuje to normy,“ dodal.

Málek zároveň připomněl, že podobných míst, kde se dubluje veřejné osvětlení, je v Jihlavě zhruba dvacet. Do budoucna by podle něj bylo vhodné už ve fázi projektové přípravy uvažovat o lokalitě komplexně a místo dvou lamp za sebou navrhnout jen jednu, která bude více svítit. Zjednoduší to nejen výstavbu, ale i následnou údržbu.