Onšov, Veselá – Hned dva sbory dobrovolných hasičů (SDH) z Pelhřimovska v sobotu oslaví 110 let od jejich založení. Jedni se předvedou v akci, druzí pokřtí nový prapor a nové dopravní auto. V obou případech je ale naplánovaný bohatý kulturní program.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Prvním oslavencem je hasičský sbor z Onšova. „V průběhu celého sobotního večera proběhne prezentace našeho sboru a výstava veškeré techniky, kterou disponujeme. Musím říct, že na to, že jsme vesnický sbor, máme spoustu krásné techniky,“ pochválil vybavenost onšovských hasičů Michal Urbánek, který je jejich členem už osmnáct let.

Pyšní se technikou, kterou má na Pelhřimovsku jen pár sborů. „Díky tomu, že jsme jednotka předurčená na zásahy u dopravních nehod, jsme opatřeni velmi solidním vybavením na vyprošťování osob z havarovaných vozů,“ poznamenal Urbánek a dodal, že na okrese Pelhřimov ještě vyjíždějí k nehodám jen profesionální hasičské sbory, a SDH z Nové Cerekve a Počátek.

Stodesáté výročí slaví také hasiči z Veselé. „Na sobotu plánujeme žehnání praporu a nového dopravního auta,“ prozradil plány starosta SDH František Peroutka. „Prapor je z obou stran modrý. Na lícní straně je znak našeho sboru s letopočtem založení. Na zadní straně je pak svatý Florián s ochrannou rukou nad kostelem svatého Jakuba, který je dominantou obce,“ doplnil.

Na slavnostech si budou zájemci moci koupit také almanach, který hasiči z Veselé připravili v rámci aktuálního výročí. V něm bude obecná historie místních hasičů, tablo s fotografiemi všech členů a nebudou chybět ani výsledky hasičských soutěží.

Začátek oslav v Onšově bude stylový. Začnou požárem. „Zahájení soutěže bude hašení makety domu včetně příjezdu na požářiště s koňmi. To si myslím, že bude pro diváky velmi poutavé.

Pak předvedou svoje útoky děti a následovat bude soutěž ve dvou kategoriích, a to požární sport a požární útok Hrbáč,“ usmál se Urbánek.

Zasoutěží si tady hned několik hasičských sborů. „Na útok Hrbáč máme přihlášených zhruba dvacet družstev. Ty jsou z velké části z Pelhřimovska, ale některé k nám zamíří i z okresu Benešov,“ informoval Urbánek.

Také do Veselé se sjedou hasičská družstva z okolí. „Máme pozvané i další sbory. Předpokládáme, že se v rámci soutěže zúčastní tak patnáct družstev mužů a sedm družstev žen,“ sdělil před akcí Peroutka.

Počty požárníků jsou různé. „Máme 74 členů. Nejmladšímu je 18 let a tomu nejstaršímu 93,“ zmínil starosta veselských hasičů Peroutka. „Na to, že jsme poměrně malá vesnička, nyní máme zhruba 140 členů. Nejmladší členi jsou prakticky od kolébky a jedná se o děti soudobých hasičů. Jeden z nejstarších hasičů je Karel Maleček, kterému teď bude 85 let a je úřadujícím starostou sboru. Je velmi uznávaným a oblíbeným hasičem napříč celým okresem,“ dodal Urbánek z onšovského sboru.

Jana Kudrhaltová