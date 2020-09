Dozrají? Na chodbě obecního úřadu v Dušejově na Jihlavsku je banánovník už pět let, letos poprvé se na něm ale objevil trs banánů. Jelikož končí léto, jsou místní napjatí, jestli plody dozrají.

Banánovník na obecním úřadu v Dušejově. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Dočetli jsme se, že když banánovník odplodí, tak uschne. Naštěstí v květináči vedle něj už rostou dva nové,“ uvedla starostka Zdenka Dubová. Do budoucna by tak na úřadě mohly být tyto rostliny hned dvě. Na plody se ale bude čekat roky, může to být i deset let.