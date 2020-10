Obchvat Velkého Beranova je dosud nejdražší silniční stavbou, kterou Kraj Vysočina realizoval, náklady se pohybují okolo osmi set milionů. Očekává se, že ho však brzy překoná chystaný jihovýchodní obchvat Jihlavy za miliardu.

Za vším stojí práce na obchvatu Velkého Beranova, které právě vrcholí. V sobotu dělníci uzavřou silnici II/602, aby v místě začátku obchvatu, kde dopravu aktuálně řídí semafory, mohli položit finální obrusnou asfaltovou vrstvu.

Uzavírka je povolena na tři dni, může se tedy protáhnout až do noci z pondělí na úterý. Stavební firma ale udělá maximum pro to, aby se vše stihlo už během soboty. „Rozhodujícím faktorem bude počasí, neměl by být déšť ani nízká teplota,“ upřesnila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Po dokončení prací se osobní vozy vrátí z dálnice, autobusy a dopravní obsluha přestanou jezdit přes Malý Beranov.

První řidiči se po novém obchvatu projedou v pátek třicátého října kolem jedné hodiny odpoledne. Ve směru od krajského města na něj najedou u odbočky na Malý Beranov, sjedou z něj u Loudilky. Cesta směrem na Měřín nebo na dálnici pro ně bude nejen příjemnější, ale také rychlejší.

Do konce roku budou ještě na obchvatu tři až čtyři pracovní místa, kde budou krátkodobá omezení. Nepůjde však o semafory, vše by mělo vyřešit omezení rychlosti a zúžení obousměrného provozu.