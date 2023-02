V seriálu hrají Ondřej Vetchý a Oldřich Navrátil. V jedné scéně Navrátil Vetchému vykládá, že pochází z Třebíče. Vetchý mu odpovídá, že Třebíč zná, protože on sám je z Okříšek. Z větší části se tvrzení obou herců zakládá na pravdě – Oldřich Navrátil je nejen třebíčský rodákem, ale také čestným občanem města. A Vetchý se sice narodil v Jihlavě, jeho rodiče však v Okříškách žili a on sám tam jezdil na prázdniny. „Tvůrci minisérie Docent nepracovali s odkazy na Třebíč nikterak záměrně, přesto je vysvětlení zmínek o západomoravském městě v seriálu nasnadě,“ sdělila mluvčí České televize Karolína Blinková na dotaz Deníku, zda tímto scenáristé zamýšleli něco konkrétního. Podle ní dostali oba herci za úkol vytvořit nějaký improvizovaný dialog. „Proto zvolili toto téma. Oba mají k Vysočině a Třebíči vazby z mládí a dětství,“ dodala.

VIDEO: Já su z Třebíče. Vetchý a Navrátil se v seriálu Docent baví i o Okříškách

Jenže rozhovor mezi Vetchým a Navrátilem není jedinou narážkou na Třebíč, kterou lze ve snímku spatřit. V kanceláři, ve které sídlí detektivové ztvárnění Matějem Hádkem a Markem Taclíkem visí vitrínka s množstvím znaků. Mezi nimi je jasně patrný znak města Třebíče. „Jedná se o takzvanou domovenku. Tedy znak městské policie, který je našitý na rukávech a ukazuje příslušnost strážníka k dané obci,“ uvedla ředitelka Městské policie Třebíč Lucie Šerková, když si pozorně prohlédla záznam a oficiální fotografie, které k seriálu dodala Česká televize.

Podle Šerkové bývají domovenky sběratelským artiklem. „Je to patrné i z té skříňky, která je vidět na záběrech. Podle všeho jsou v ní domovenky napříč celou republikou. Občas se stane, že si ji nějaký sběratel vyžádá. Pak ji lze poslat poštou. Domovenky si městští policisté předávají také na různých setkáních coby dárky,“ vysvětlila ředitelka třebíčských strážníků.

Zásluhu má rekvizitář

I na to má mluvčí televize odpověď. „Třebíčská domovenka se v seriálu objevila zásluhou rekvizitáře, který z dané oblasti pochází,“ objasnila.

Okříšského starostu Zdeňka Ryšavého zmínka o tomto městysu z úst Ondřeje Vetchého překvapila. „Televizi jsem měl zrovna zapnutou, ale jen jsem ji poslouchal. Měl jsem totiž zrovna nějakou práci. A najednou slyším, že pan Vetchý mluví o Okříškách. To mě moc potěšilo,“ usmál se Ryšavý s tím, že obyvatelé Okříšek následně na oficiálním facebooku městyse začali o Vetchého vztahu k Okříškám debatovat.

Rodina Vetchých podle starosty bydlela v Nových Petrovicích. „Teď je to součást Okříšek. Pokud vím, sám pan Vetchý zde žil asi rok, ale pak sem jezdil na prázdniny. Chtěl bych se s ním někdy domluvit, jestli by byl tak hodný a Okříšky někdy navštívil. Lidé by za to určitě byli rádi,“ zamyslel se Ryšavý.

Mluvčí České televize Deníku prozradila, že ve třetím, závěrečném dílu Docenta takto konkrétní narážky na Třebíč či Okříšky již diváci neuslyší. Lze ale soudit, že minimálně ona domovenka bude v kanceláři kriminalistů viset i nadále. Poslední část minisérie odvysílá Česká televize na svém prvním programu v neděli 19. února v osm hodin večer.