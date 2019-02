Větrný Jeníkov, Vysočina - Staronového předsedu si zvolili o víkendu vysočinští sociální demokraté. Do jejich čela se vrátil Petr Krčál. Bývalý ministr práce a sociálních věcí, který musel odstoupit poté, co se zjistilo, že část své bakalářské práce okopíroval.

Petr Krčál. | Foto: Deník/archiv

Petr Krčál byl jediným kandidátem na předsedu Krajského výkonného výboru ČSSD a získal výraznou podporu. „Hlasovaly pro něj více než dvě třetiny delegátů. Je to dostatečně silný mandát,“ uvedl Libor Joukl, který v posledních měsících ČSSD na Vysočině vedl jako zastupující předseda.

Pochybnosti okolo bakalářské práce

Petr Krčál se v červnu 2018 stal ministrem, ale už o měsíc později se objevily pochybnosti okolo jeho bakalářské práce. Poté co se ukázalo, že značná část úvodu textu, za nějž získal titul bakaláře, je shodná s jinými texty, rezignoval na post ministra a také na veškeré stranické funkce. Dále pracoval v čele domova Jeřabina v Pelhřimově, jehož zřizovatelem je Kraj Vysočina.

„Před delegáty jsem předstoupil s tím, že pokud jim moje kandidatura vadí, ať mě nevolí. Pokud podle nich má kandidatura přinese něco pozitivního, ať mě volí,“ uvedl Petr Krčál.

Svým spolustraníkům pak za podporu poděkoval a uvedl, že se vysočinští sociální demokraté musí nyní začít chystat na krajské volby, které nás čekají příští rok. Sám přitom nehodlá kandidovat. „Mám ambici dobře řídit domov Jeřabina,“ řekl. Petr Krčál zastává funkci ředitele pelhřimovské Jeřabiny, kterou kraj od 1. ledna letošního roku spojil s domovem důchodců v Onšově, také na Pelhřimovsku. Za rok však ČSSD čeká další krajská konference a ta může přinést změnu tohoto postoje. „Za rok uvidíme, jak se věci budou vyvíjet dál,“ doplnil Krčál.

Víkendovou volbu Petra Krčála pozitivně hodnotí předseda ČSSD Jan Hamáček i hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Fiálová důvod odchodu neuvedla

Statutární krajskou místopředsedkyní ČSSD by se měla stát Jana Fialová. Petr Krčál uvedl, že její ustavení do této funkce bylo jednou z podmínek jeho volby. Fialová se přitom rozhodla již dále nekandidovat na funkci „ženské“ místopředsedkyně celostátní ČSSD. Důvod, proč Fialová odchází z celostátní politiky, však neuvedla. Vysočina jejím odchodem přijde o výrazné zastoupení ve vrcholném vedení ČSSD. V ústředních orgánech strany tak nyní bude určitě působit jen poslanec Karel Černý.

Vysočinskou ČSSD čeká zeštíhlení volených orgánů i sekretariátu. Petr Krčál připustil, že to souvisí i s tím, že vládní strana musí šetřit. „V každém okrese zůstane sekretariát. V něm bude pracovnice buď na celý, nebo poloviční úvazek,“ popsal situaci Krčál. Méně lidí by po změně stanov mělo sedět i ve volných krajských orgánech. Podle Krčála se tím zvýší pružnost a akceschopnost stranických orgánů. V předsednictvu krajských sociálních demokratů by měl být v budoucnu vždy jen jeden zástupce za každý z pěti okresů kraje.

Na konferenci ve Větrném Jeníkově přítomní podpořili i kandidáty na dubnový sjezd ČSSD v Hradci Králové. Podle vysočinských sociálních demokratů by v čele ČSSD měl stanout Jan Hamáček. Na funkci místopředsedy pak navrhují bývalého brněnského primátora Romana Onderku. Nominaci na další místopředsedy pak na konferenci získali ministři Jana Maláčová a Tomáš Petříček. Oba ministři přitom na Vysočinu přijeli a představili se delegátům. Na konferenci nechyběl ani současný předseda strany Jan Hamáček.