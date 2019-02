Chotěboř – Červnové dny města Chotěboře 2015 se letos ponesou ve velmi významném duchu.

V rámci sedmisetpadesátiletého výročí založení města se představí i kapela No Name. | Foto: Deník/archiv

Desetitisícová Chotěboř si totiž v tomto roce připomíná 750 let od první písemné zmínky.

„Zajímavostí je, že ve srovnání s jinými městy se listinu o vzniku Chotěboře podařilo uchovat. Její originál je uložen v Moravském zemském archivu v Brně," řekl starosta města Tomáš Škaryd. Vedení města proto plánuje, že by kopii této listiny mohlo v budoucnosti vystavit pro návštěvníky chotěbořské muzeum. Vzhledem k výročí se po celý rok budou konat zajímavé akce.

Hlavní slavnostní program je však naplánovaný na červen. Dny města se uskuteční od 18. do 21. června. Čtvrtek 18. června mají v režii hasiči, kteří který slaví čtyřicet let svého fungování. 21. června pak se uskuteční tradiční letecký den v areálu Dobkov.

„V pátek 19. června v devatenáct hodin oceníme v kinosálu nejvýznamnější osobnosti města. Celý večer zpříjemní vystoupení saxofonového kvarteta, Polenského Big Bandu i místního JK Dance Teamu," nastínil program starosta Tomáš Škaryd. Paralelně s tím se v multifunkční hale Aréna uskuteční minifestival kapel, jež vyvrcholí koncertem populární a oblíbené slovenské kapely No Name.

„Chtěli jsme město otevřít i skutečně věhlasným kapelám. Aby naši obyvatelé měli pocit, že se mají kde bavit a že jim dokážeme nabídnout opravdu hvězdy. I na malém městě se přece dá dělat hodně muziky. Věříme, že si cestu do Arény najdou všechny věkové kategorie," podotkl Milan Stránský, ředitel chotěbořského Centra kultury a sportu, které celé slavnosti zastřešuje.

Před skupinou No Name zahrají ještě Artery a Nohy na Ramena. Je skutečně na co se těšit. O den později, 20. června se velkolepá show odehraje na náměstí. Startuje se ve čtrnáct hodin a program uzavře hodinu a půl před půlnocí ohňostroj. „Čerpali jsme hlavně z místních umělců. Vystoupí například SK Buttula, divadlo Schod, Defragment nebo brodská skupina Wobčas. Nebude ale chybět i populární imitátor nebo revival Michala Davida," popsal Stránský.

Návštěvníci sobotních chotěbořských slavností se budou moci těšit i na bohatý jarmark, pivní soutěže nebo také pokus o rekord, na jehož průběh budou dohlížet lidé z agentury Dobrý den.

„I vzhledem k výjimečnosti letošního roku se pokusíme o zápis do knihy rekordů ve spolupráci s pelhřimovskou agenturou Dobrý den. Jde nejenom o zpestření programu, ale i o výzvu směrem k lidem," řekl starosta Tomáš Škaryd. Podstatou rekordu je vyrazit přímo na náměstí co nejvyšší počet pamětních mincí. Ty si budou moci návštěvníci samozřejmě odnést s sebou na památku.

A speciální překvapení chystá i Pivovar Chotěboř. „Nebudu prozrazovat, o co půjde. To se dozvědí lidé až přímo na náměstí. Mohu ale naznačit, že to bude opravdu velká věc, kterou tady ještě nikdo nikdy nezažil. Myslím si, že to stojí za to!" s úsměvem dodal ředitel chotěbořského pivovaru Richard Moravec.

Dny města a slavnosti města 2015

Pátek 19. 6. Ocenění osobností města Chotěboř (kinosál): 17.30 – kino: koncert Hniličkova Tria, 19.00 – kinosál: slavnostní večer + kulturní program. Vystoupí Saxofonové kvarteto Polenského BigBandu, Taneční skupina JK Dance Team. 22.00 – Junior: raut, setkání s oceněnými, VIP hosté. Celým večerem provede moderátor Pavel Bláha.

Pátek 19. 6. Mladá Aréna: Aréna 19.15 – 20.15: Artery, 20.30 – 21.30: Nohy Na Ramena, 22.00 – 23.00: No Name.

Sobota 20. 6. Náměstí T.G.M.: 14.00 – zahájení, 14.15 hod – DOM ZUŠ, 15.10 – prezentace knihy, 15.20 – 1. pivní soutěž, 15.45 – divadlo SCHOD, 16.15 – LA team SK Buttula Chotěboř, 16.30 – imitátor Petr Stebnický, 17.10 – skupina Wobčas, 18.20 – vyhlášení výsledků rekordu ve spolupráci s agenturou Dobrý den, 18.40 – Defragment, 20.00 – BM Fitness, 20.15 – 2. pivní soutěž, 21.00 – kapela MICHAL DAVID revival, 22.30 – ohňostroj.

Mediálním partnerem je Havlíčkobrodský deník.

Erika Nováková