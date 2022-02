První supermarket v Československu byl otevřeli jeho provozovatelé šestého června 1991 na jihlavském sídlišti Březinky. „Dnes, kdy je nějaký super nebo hypermarket na každém rohu, tomu už těžko věří i pamětníci, ale tehdy to byla opravdu velká věc. Nic na takové úrovni zde do té doby nebylo,“ vyzdvihl před časem Tomáš Fejfar, tehdejší poslanec České národní rady, který se o vznik prodejny v Jihlavě zasadil.

První supermarket v tehdejším Československu byl v Jihlavě.Zdroj: AholdProdejnu Mana přivedla do republiky nizozemská společnost Ahold, která nyní provozuje obchody Albert. „Byl to docela jiný svět se zářícími pulty a skříněmi, plnými masa, uzenin, lákavě zabalených potravin, lahůdek a kvalitního ovoce a zeleniny,“ vzpomněl Stanislav Jelínek z Jihlavy. „První dny zvědavci chodili spíš okukovat nabídku. Většinou chválili, někdy i žasli nad zbožím, které neznali. Ti starší obdivovali například umytou zeleninu bez hlíny, což před tím v tuzemsku nikdy neviděli,“ dodal.

Zákazníci tehdy neměli velký zájem o novinku v podobě řezaných květin, naopak nejvíce šly na odbyt jablka, zejména ty odrůdy Jonagold. Jak psal dobový tisk, průměrný zákazník v Maně utratil asi sto korun, což dnes odpovídá necelým čtyřem stovkám. Obchod, kam jezdily i autobusové zájezdy ze Slovenska, skončil po necelých osmi letech. Vystřídal ho supermarket Julius Meinl, nyní tam funguje Albert.

Poslední titul Dukly

Psalo se 26. března 1991 a jasné vítězství nad Litvínovem 7:0 znamenalo pro jihlavské hokejisty dvanáctý mistrovský titul. Tím se HC Dukla Jihlava stala nejúspěšnějším českým týmem historie. „Na takové sezony člověk vzpomíná velmi rád,“ vzpomněl jednatel klubu Bedřich Ščerban, který tehdy nastupoval k zápasům jako kapitán týmu.

Dukla byla na začátku devadesátých let v československé špičce, na fotografii sestava z ročníku 1990-91, tedy v době zisku posledního titulu.Zdroj: se souhlasem HC Dukla Jihlava

Trenér Dukly Jaroslav Holík na začátku devadesátých let hráčům řekl, že je v případě titulu uvolní do zahraničí. Klub potom čekal ústup ze slávy. „Někteří kluci odešli už předtím, pak my, armáda klub pustila. Byla to nová situace. Z příspěvkové organizace začal klub fungovat na byznys bázi,“ vyjmenoval Ščerban důvody, proč pak už Dukla do finále nejvyšší soutěže nezasáhla.

Dělení republiky

Hotel Zlatá Hvězda v Jihlavě. Tam se v roce 1992 začalo dělit Československo.Zdroj: Deník/Martin SingrŠestého října 1992 se ve spodní části jihlavského náměstí sešly stovky lidí. V hotelu Zlatá hvězda se „na půli cesty“ potkal tehdejší lídr Občanské demokratické strany Václav Klaus se svým protějškem Vladimírem Mečiarem z Hnutí za demokratické Slovensko. Výsledkem bylo, že Mečiar přestal prosazovat transformaci státu v Česko-Slovenskou unii. Byl to jeden z prvních kroků směřujících k rozpadu Československa. Takovou zprávu údajně přítomná veřejnost uvítala.

Zoo bez mříží

Fotografie z minulosti. Tak si zoo dodnes někteří návštěvníci pamatují.Zdroj: Se souhlasem Vladislava JirouškaV první polovině devadesátých let se likvidací klecí pro levharty a rysy stala jihlavská zoologická zahrada první zoo bez mříží v republice. Mříže nahradilo sklo. „Tomu zvířeti je to v podstatě jedno, ale mříž je symbol nesvobody a pro návštěvníky to bylo lepší. Nebyl pak přenos infekcí, lidé nemohli přes sklo zvířata krmit a ta měla větší klid,“ popsal před pár dny Deníku tehdejší ředitel Vladislav Jiroušek. To již v současné době nahrazují vodní příkopy, pokud to je možné.

Příchod velkých firem

V roce 1993 přišla do krajského města společnost Bosch Diesel. Z firmy se sto šedesáti zaměstnanci v roce 1994 se postupně stal největší zaměstnavatel na Vysočině a také celosvětově největší výrobní závod pro vstřikovací systémy Common Rail v rámci Bosch Group. Nyní dává ve třech výrobních závodech práci zhruba čtyřem tisícovkám lidí.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/ Jaroslav PaclíkPod firmou Bosch také začala v roce 1997 fungovat společnost Marelli Automotive Lighting Jihlava, jejímž výhradním vlastníkem je nyní společnost Magneti Marelli. V devadesátých letech do Jihlavy také přišel Kronospan, který v roce 1995 uzavřel kooperační smlouvu s tehdejšími Jihlavskými dřevařskými závody.