Dětem se prodloužily prázdniny, učitelům nikoli

V pondělí 23. března to bude týden, co zůstali školáci doma, to však neznamená volno i pro pedagogy. Učitelé museli nejprve probrat, jestli v dalších dnech pracovat z domova nebo využít situace třeba k inventuře. Museli se věnovat také administrativě a vydávat rodičům potvrzení potřebné k tomu, aby mohli zůstat se školáky doma.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Iva Janoušková