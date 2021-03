Policisté tak museli provoz na dálnici na několik minut zastavit. „Zhruba od 4 hodin ráno to tam kolegové z pelhřimovské firmy Elpe připravovali. Po páté hodině přijeli policisté, kteří zhruba na deset minut uzavřeli dálnici. Montéři přestřihli dráty a stáhli je přes dálnici. Pak se provoz zase začal rozjíždět. Uzávěra netrvala příliš dlouho a všechno proběhlo bez problému. Nikdo se nezranil,“ popsal průběh na první pohled celkem jednoduché stavební akce mluvčí společnosti EG.D Roman Šperňák.

Celkem se tak jedná o čtyři křížení v této lokalitě, kdy venkovní vedení přesunuli pracovníci společnosti do kabelů pod vozovku, a to od podzimu minulého roku do letošního února. „Příprava těchto čtyř úseků kabelizace trvala téměř čtyři roky, během kterých jsme projekční práce koordinovali s ředitelstvím silnic a dálnic, ministerstvem dopravy a vlastníky pozemků, které přiléhají k dálnici a na kterých se vedení nachází,“ vysvětlil Michal Vogel, vedoucí místní regionální správy společnosti EG.D, která má tuto oblast na starost.

Tato křížení s D1 nejsou poslední, která se do budoucna chystají. Přímo u Humpolce už EG.D pracuje na přesunu vedení, které zásobuje průmyslové zóny kolem města a velkou část území na východ od něj. Už v tomto roce by také měli přesunout venkovního vedení do kabelů pod zem u Velkého Meziříčí.

Zdroj: Archiv společnosti EG.D

Důvodem kabelizace elektrického vedení vysokého napětí, které křižuje tuzemskou nejvytíženější dálnici D1, je i snaha o maximální bezpečnost. „Reagujeme i na to, že před několika lety se stala smrtelná nehoda, kdy řidič nákladního automobilu u Brna se zvednutou korbou o vedení zavadil a následně zemřel po zásahu elektrickým proudem,“ přemítal Roman Šperňák.

Stávající venkovní vedení vysokého napětí 22kV křižující dálnice se snaží postupně kabelizovat i kvůli zvýšení kvality dodávky. „Je to také bezpečnější pro provoz na samotné dálnici a tato potřeba vyvstala i z jednání s Leteckou záchranou službou, pro kterou je přistání poblíž venkovního vedení velice riskantní,“ sdělil Bohdan Důbrava, vedoucí Správy sítě vysokého a nízkého napětí společnosti EG.D.

Časté poruchy

Investice do kabelizace tohoto jednoho křížení u Humpolce se blíží dvěma milionům korun. Celkově pak společnost EG.D na kabelizace vedení nejen pod dálnicí, ale i přímo v obcích, v krajině a v úsecích, kde při mimořádně špatném počasí dochází k častým poruchám, vydává více než miliardu korun ročně. Kabelové vedení má mnoho výhod. Jeho stavba je sice dražší, ale je bezpečnější a odolnější proti povětrnostním vlivům.

Jedná se o poměrně složité stavby na přípravu i realizaci, protože kabel je uložený v hloubce čtyři metry pod dálnicí a samotná komunikace je navíc ještě v zářezu do stávajícího terénu.

V uvedených hloubkách se v této oblasti nachází velmi tvrdé podloží, ve kterém je velice náročné provést řízený podvrt. „Pro takto tvrdé podloží využíváme technologii pro skalní vrty, která je náročná technicky i časově,“ řekl Jiří Franěk, technik společnosti EG.D.

Společnost EG.D (dříve E.ON Distribuce) má své distribuční území v jižních Čechách, na Vysočině, jižní Moravě a v částech Zlínského a Olomouckého kraje. S dálnici D1 eviduje více než třicet křížení vedení vysokého napětí. Na jeho postupném odstraňování začali pracovat od roku 2013 v souvislosti s úvahami o modernizaci samotné dálnice.

Za posledních pět let pak EG.D přesunula pod zem patnáct vedení, které dálnici křižovaly. Na dalších se postupně pracuje tam, kde je to technicky možné. V některých případech to bohužel neumožňují stávající podmínky. Například velké převýšení nebo nevhodné podloží.