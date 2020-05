Na zahrádku už se nesmírně těší třeba padesátiletý Petr Wejwoda z Bítovčic na Jihlavsku. „V úterý si udělám pěknou procházku do hospody do Přímělkova, hodinku si venku posedím a půjdu zase domů,“ prohlásil v narážce na předpověď meteorologů, kteří zrovna na počátek týdne hlásí výrazné ochlazení a místy i sníh.

Pelestrovská hospůdka se nachází pět kilometrů od Havlíčkova Brodu. Už je taky v plném lesku. „Zahrádku samozřejmě chystám, trochu se obávám, jaké bude počasí. Jde mi teď v předstihu o to, jestli už od pondělka začít vařit. Dosud je u nás okýnko pro zákazníky. Co mám ohlasy, tak se k nám na zahrádku moc těší,“ uvedla majitelka Alena Horáková.

Ještě natírají

Dalibor Špejtek provozuje dva podniky v Lukách nad Jihlavou, jeden na náměstí celoroční, to je hostinec U Procházků. A nedaleko sezónní Kolničku, která od března do listopadu cílí hlavně na cyklisty. U obou podniků je venkovní posezení s desítkami míst. „Samozřejmě v pondělí otevřu, bude i jídlo obohacené aktuálně rostoucími bylinkami. Teď ještě natíráme, doděláváme podlahy u venkovního posezení, aby všechno bylo krásné,“ říká Špejtek.

V hostinci U Procházků, který je na náměstí, bylo po celou dobu nouzového stavu výdejní okénko. „Náměstí je velké, navíc je tam i řeka, takže se dá posedět na březích. Když se lidi pro něco zastavili v okýnku, zkonzumovat si to mohli poblíž, rozptýlili se v prostoru. Policie nás občas kontrolovala, problém nenašla. Škoda, že teď přicházíme o dva prodloužené víkendy, ale takový je život,“ konstatoval majitel.

Méně žádostí o předzahrádky

Kdo nemá venkovní posezení na svém pozemku, ale potřebuje zabrat kus ulice, musí o to požádat svou obec či město. Například v krajském městě Jihlava za letošní rok na magistrátu takto učinilo patnáct žadatelů. „Za celý rok 2019 to bylo devětadvacet žadatelů. Žádostí obvykle bývá do třiceti ročně,“ vypočítal mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Jsou to většinou stálé předzahrádky, které hospodští obnovují každý rok. „Nepochybně hodně žádostí ještě přijde. Zároveň chce jihlavská městská rada ještě jednat, zda a jakou formou by se dalo provozovatelům restaurací a restauračních předzahrádek pomoci,“ doplnil mluvčí.

Jestli by vedení města například snížilo nebo odpustilo část místního poplatku za předzahrádky, je teď předmětem diskuzí. „Musí to každopádně schválit nějaký městský orgán – minimálně městská rada a je to zatím skutečně jen ve fázi úvah. Místní poplatky za předzahrádky v loňském roce činily přibližně 183 tisíc korun,“ dodal mluvčí.

V Třebíči si dosud o předzahrádku zažádalo sedmnáct podniků. Ročně přichází obvykle okolo pětadvaceti žádostí.

Dětský koutek neotevře

Nejen na předzahrádky se lidé těší. Mnozí uvítají, že v pondělí plně otevře největší nákupní centrum na Vysočině, jihlavský City Park. „Zavřený zůstane jen dětský koutek. A nemáme zatím potvrzeno, zda otevře zdejší pobočka cestovní kanceláře Invia. Jinak například kinosály Cinestar při dodržení nastavených pravidel rovněž přivítají první návštěvníky,“ uvedla manažerka nákupního centra Eva Blažková s tím, že veškeré aktualizace o provozu v jednotlivých obchodů vedení areálu pravidelně aktualizuje na webových stránkách City Parku.

Co dál v pondělí 11. května otevře

- Všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb.

- Provozovny nad 2 500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz.

- Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.

- Muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení

- Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory).

- Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.

- Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob.

- Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.

- Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.

- Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.

- Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.

Zdroj: Vláda ČR