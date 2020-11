Firma demontuje provizorní most mezi Domašovem a Javůrkem. „Termín demontáže jsme po dohodě s ŘSD zvolili s ohledem na předpokládaný mírnější víkendový provoz. Zároveň chceme využít celkové uzavírky k montáži prefabrikovaných nosníků na jednom z dalších nadjezdů," uvedl vedoucí projektu Jiří Zapadlo.

Upozorňujeme na úplnou uzavírku dálnice D1 v km 168 (Devět křížů) až 178 (Ostrovačice), kt. proběhne ze soboty 14.11. od 18:00 do neděle 15.11. do 8:00. Důvodem je demontáž provizor. nadjezdu mezi obcí Domašov a Javůrek a osazování nosníků nadjezdu v km 177. Obj. trasy viz mapka. pic.twitter.com/s8Dq3ejI8E